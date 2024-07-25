Hamas'tan Netanyahu'nun ABD'deki açıklamalarına cevap: Tamamen yalan!

25 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:52

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı ve ayakta alkışlarla karşılanan konuşmasına Hamas'tan tepki geldi. Filistinli örgütün açıklamasında, söz konusu açıklamaların tamamen yalandan ibaret olduğu ifadesine yer verildi.

Açıklamadan öne çıkan satır başları şöyle:

"KONUŞTURMAK YERİNE UCM'YE TESLİM EDİLMELİYDİ"

“Netanyahu'nun esirlerin İsrail'e geri gönderilmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılmasına ilişkin açıklamaları tamamen yalandır ve İsrail, ABD ve dünya kamuoyunu yanıltıcıdır.”

"Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde imajını parlatmak için konuşma şansı vermek yerine, savaş suçlusu olarak tutuklanıp Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesi daha iyi olurdu."

"AŞAĞILIK PROPAGANDA..."

“İsrail, Gazze’deki Filistin halkımızı yok etmeyi amaçlayan vahşi bir savaşa öncülük ediyor. Bu savaşta, sivilleri korumak için tasarlanmış tüm uluslararası yasalar, normlar ve insani anlaşmalar, modern tarihte benzeri görülmemiş bir şekilde ihlal ediliyor.”

“ABD Kongresi, savaş suçlusu Netanyahu’dan, dokuz aydan fazla bir süre önce sunduğu aşağılık propagandayı ve yalanları tekrarladığı bir konuşma aldı.”

“Mısır ve Katar'daki kardeşlerin arabulucularının devam eden çabalarına rağmen, savaşı sona erdirme ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varma yönündeki tüm çabaları engelleyen kişi Netanyahu'dur.”