Hamas'tan Netanyahu'ya cevap geldi: Muhammed Deif ölmedi, alay ediyor

14 Temmuz 2024 00:59 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 01:01

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesinde 90 Filistinliyi katlettiği saldırının ardından Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahında basın toplantısı gerçekleştirdi. Netanyahu, saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddiasına değindi.

BIDEN'IN SUNDUĞU ÇERÇEVEDEN UZAKLAŞMADIM

Deif'in öldürülüp öldürülmediğinin henüz belli olmadığını belirten Netanyahu, İsrail'in savaş hedeflerini sonuna kadar takip edeceğini söyledi. "Bir şekilde Hamas'ın tüm liderlerine ulaşacağız" diyen Netanyahu, Hamas'a yönelik askeri baskının artırılmasıyla İsrailli rehinelerin iadesi konusunda bir anlaşmaya varılması şansının artacağını savundu. Netanyahu, anlaşma için İsrail'in temel taleplerinden taviz vermeyeceğini belirterek, “Başkan Biden'ın sunduğu çerçeve anlaşmadan bir milimetre bile uzaklaşmadım. Hamas'ın bir milimetre uzaklaşmasına da izin vermiyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, anlaşma şartlarını bir kez daha dile getirerek, “Tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar savaş alanına geri dönme hakkı, Mısır üzerinden Hamas'a silah kaçakçılığının önlenmesi, bu da Philadelphia Koridoru üzerindeki kontrolümüzün devam etmesi anlamına geliyor. Müzakerelerin ilk turunda mümkün olduğunca çok sayıda yaşayan esirin iade edilmesi” ifadelerini kullandı.

"İÇİMİ RAHATLATAN CEVAPLAR ALDIĞIMDA SALDIRI İÇİN ONAYIMI VERDİM"

Netanyahu, "Gece yarısı Shin Bet bana operasyonun ayrıntılarını sunduğunda üç şeyi bilmek istedim. Birincisi, istihbarata göre çevrelerinde rehine olmadığını bilmek istedim. İkincisi, oluşacak hasarın boyutunu bilmek istedim. Üçüncüsü, saldırıda kullanılacak silahların türlerini bilmek istedim. İçimi rahatlatan cevaplar aldığımda eylem (saldırı) için onayımı verdim ve iyi şanslar dedim" diye konuştu.

İsrail'in sivilleri vurduğu saldırıda 90 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında daha önce "güvenli bölge" olarak ilan ettiği El Mevasi'de yerinden edilen sivilleri hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a, yaralı sayısının ise 300'e yükseldiğini duyurmuştu. Yaşamını yitirenlerin yarısının kadın ve çocuk olduğu, yaralılar arasında da onlarca kadın ve çocuk olduğu aktarılmıştı.

"DEİF'İN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail'in El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı çarpıtmak için Muhammed Deif'in hedef alındığı yönünde yalan haberler yaydığı belirtilmişti. Açıklamada, "İsrail işgali, dikkatleri El Mevasi'de işlenen korkunç katliamı meşrulaştırmaya yönelik başarısız girişimi başka yöne çekmek amacıyla yalan haberler yayıyor" denilmişti.

HAMAS BÜRO ÜYESİ AÇIKLAMA YAPTI: DEİF AÇIKLAMALARINLA ALAY EDİYOR

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, İsrail'in El Mevasi'ye yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddiasını yalanlayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi. El-Hayya, "Deif öldürülmedi, açıklamalarınla alay ediyor" dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, İsrail'in El Mevasi'ye yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddiasına ilişkin Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuştu.

El-Hayya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısında Deif'e yönelik suikast girişimini duyurarak "sahte bir zafer" ilan etmek istediğini söyledi. İsrail'in Deif'i hedef aldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan el-Hayya, "Muhammed Deif'in kanı, en küçük Filistinli çocuğun kanından daha değerli değil. Yine de Netanyahu'ya şunu söylüyoruz, 'Başarısız oldun.' Muhammed Deif şimdi seni dinliyor ve senin yalan, boş ifadelerinle alay ediyor" dedi.

El-Hayya, "Netanyahu'nun sunduğu şartlar, onun bir anlaşma istemediğinin, İsrailli rehineleri istemediğinin ve bölgedeki bu savaşı durdurmak istemediğinin açık kanıtıdır" dedi.