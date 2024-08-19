Hamas’tan sonra İsrail’e bir darbe de İskoçya’dan: İsrail'e peş peşe acı haber!

19 Ağustos 2024 23:31 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 23:38

İsrail teknik hata diye duyurdu: Gazze'de kendi askerlerini bombaladı: Ölüler var

İsrail teknik hata diye duyurdu: Gazze'de kendi askerlerini bombaladı: Ölüler var

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölge ateş yuvasına döndü. İsrail bölgede sivil ayrımı yapmadan saldırılara başladı. İsrail’in Gazze’deki saldırıları devam ederken, Hamas da saldırılara karşılıksız kalmayarak misilleme yapıyor.

5 ASKERİ ARAÇ HEDEF ALINDI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait 5 askeri araca saldırı düzenlediğini duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 tank, bir askeri nakliye aracı ve bir buldozerin "Yasin-105" füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

SPOR SAHASI YAKININDA VURULDU

Söz konusu İsrail askeri araçlarının Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'ndeki spor sahası yakınında vurulduğu kaydedildi. İsrail askerleri arasında ölen ya da yaralananlara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine sızan İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların sürdüğü aktarıldı. İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL LÜBNAN’I VURDU

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek kentine bağlı 3 beldeye hava saldırıları düzenledi. Baalbek'teki Duhur el-Ayrun, Curud Nebi Şit ve Suheyle beldelerinin peş peşe hedef alındığı, Lübnan semalarında İsrail İHA'larının görüldüğü ifade edildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Baalbek'e düzenlenen İsrail saldırısında 2'si Suriye vatandaşı 4 kişi yaralandı.

İSKOÇ HÜKÜMETİ İSRAİL İLE GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALDI

İskoçya hükümeti, Gazze'deki barış görüşmelerinde gerçek ilerleme sağlanana kadar Birleşik Krallık'taki İsrailli üst düzey diplomatlarla teması durdurduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya'daki hükümetin Dış İlişkiler Sekreteri Angus Robertson, İsrail'in Londra Büyükelçiliği Yardımcısı Daniela Grudsky ile görüşmesinin ardından gelen eleştiriler üzerine yazılı açıklama yaptı. Robertson, İsrailli diplomatla görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine yapıldığına dikkati çekerek, bunun İskoç hükümetine "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiği konusundaki net ve değişmez tutumlarını" ifade etme fırsatı verdiğini belirtti.

Toplantının Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle "sınırlı olmaması"ndan üzüntü duyduğunu aktaran Robertson, hiç kimsenin bu toplantının İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerini meşrulaştırma şeklinde sunulmasını amaçlamadığına işaret etti. İskoç hükümetinin Gazze'deki vahşeti kesin dille kınamakta kararlı olduğunu vurgulayan Robertson, "Ancak gerçek şu ki bu toplantı birçok kişi tarafından İsrail ve İskoç hükümetleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi olarak algılandı." ifadesine yer verdi.

İsrail hükümeti ile doğrudan görüşerek İskoçya'nın acil ateşkes konusundaki tutumundan karşı tarafın haberdar edildiği göz önünde bulundurulduğunda "yeni bir toplantı davetini kabul etmenin uygun olmayacağı"nı belirten Robertson, şunları kaydetti:

“FİLİSTİN DEVLETİ TANINSIN”

"Barış yönünde gerçek ilerleme kaydedilene, insani yardıma engelsiz erişim sağlanana ve İsrail soykırım ve savaş suçlarının soruşturulmasına ilişkin uluslararası yükümlülükleri konusunda tam işbirliği yapana kadar bu tutumumuz devam edecektir. İskoç hükümeti bu dönemde İsrail hükümeti ile ilişkilerin normalleşmesini desteklememektedir. İskoç hükümeti Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, İsrail'e İngiltere tarafından silah gönderilmesine son verilmesini ve iki devletli çözüm çerçevesinde egemen Filistin devletinin tanınmasını desteklediğini ifade etmekten asla geri durmayacaktır."

İskoç hükümeti, Robertson'ın İsrailli diplomat Grudsky ile görüşmesinin ardından eleştirilmişti.

KAYIP ARTIYOR

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 691 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 635 Filistinli hayatını kaybetti.