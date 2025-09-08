Menü Kapat
26°
 | Banu İriç

Hamas’tan Trump’a yanıt: Gazze'den çekilin, 'Müzakereye hazırız'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik yaptığı ateşkes çağrısına cevap geldi. Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail güçlerinin çekilmesi karşılığında masaya oturacaklarını vurguladı.

Hamas’tan Trump’a yanıt: Gazze'den çekilin, 'Müzakereye hazırız'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 03:35
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 03:35

, ABD Başkanı ’ın ’nde ateşkese ilişkin son teklifi kabul etme uyarısına yanıt olarak "Savaşı bitirecek açık bir deklarasyon, Gazze Şeridi’nden tamamen çekilme ve Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite kurulması karşılığında tüm mahkûmların serbest bırakılmasını görüşmek için derhal müzakere masasına oturmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Hamas’tan Trump’a yanıt: Gazze'den çekilin, 'Müzakereye hazırız'

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’a yaptığı Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin son teklifi kabul etme uyarısına Hamas’tan yanıt geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada, grubun müzakereye hazır olduğu belirtilerek, "Savaşı bitirecek açık bir deklarasyon, Gazze Şeridi’nden tamamen çekilme ve Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite kurulması karşılığında tüm mahkûmların serbest bırakılmasını görüşmek için derhal müzakere masasına oturmaya hazırız" denildi.

ABD tarafından bazı öneriler alan Hamas’ın bu önerileri kapsamlı bir anlaşmaya dönüştürmek için arabulucularla sürekli temas halinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas, halkımıza karşı yürütülen saldırganlığı durdurmaya yönelik çabalara yardımcı olacak her türlü adımı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Trump Hamas’ı uyarmıştı ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hamas’a Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin sunulan son teklifi kabul etme çağrısında bulunmuştu. Trump, "Herkes rehinelerin eve dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. İsrailliler şartlarımı kabul etti. Şimdi Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi. Hamas'ı kabul etmemesinin sonuçları konusunda uyardım. Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak" demişti.

