Hamas'tan Yahya Sinvar itirafı! Ölümünü doğruladılar: Birkaç gündür iletişim yoktu

18 Ekim 2024 15:33 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 16:00

Hamas kaynakları, liderleri Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı. Hem Gazze dışındaki bir kaynak hem de Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail'in açıklamalarını reddetmedi. Bir Hamas kaynağı, ''günlerdir iletişim kurulamadığını, bu nedenle geçen süre zarfında hiçbir iletişim sağlanamadığını'' belirtti.

İsrail'in saldırısında Hamas​ lideri Yahya Sinvar'ın 'tesadüfi' bir şekilde öldürüldüğünü Hamas da onayladı. Gazze dışındaki bir kaynak, Hamas güvenlik yetkililerinin hareketin liderinin öldürüldüğüne dair işaretleri ilettiğini doğruladı. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de Sinvar'ın İsrail saldırısında öldüğünü söyledi. Siyasi Büro Üyesi Hayye, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şarku'l Avşat'a açıklamalarda bulunan bir kaynak, ''haberlerin Gazze Şeridi​'ndeki liderliğe olağan güvenlik yöntemleri aracılığıyla iletilmeye başlandığını'' söyledi.

''YAHYA SİNWAR'LA BİRKAÇ GÜNDÜR İLETİŞİM KURULAMIYORDU''

Bir başka kaynak ise 'Sinvar'ın güvenlik çevresiyle günlerdir iletişim kurulamadığını, bu nedenle geçen süre zarfında hiçbir iletişim sağlanamadığını, kendisini çevreleyen güvenlik çemberinin sadece iki ya da üç kişiyle sınırlı olması, acil bilgilere ulaşma çabalarına engel teşkil ediyor. Sadece Sinvar'ı çevreleyen kapalı çember onun hakkında her şeyi biliyordu ve diğerleriyle iletişiminden sorumluydu'' ifadelerini kullandı.

İSRAİL YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜ, CESET GİZLİ BİR YERDE

İsrailli yetkililer, ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah​ kentinin Tel es-Sultan Mahallesi’nde üç militanın hedef alınması sırasında yanlışlıkla öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattığını duyurmasının ardından Yahya el-Sinvar'ın öldüğünü doğrulamış, mini güvenlik kabinesi üyeleri ise yaptıkları toplantıda Sinvar'ın büyük olasılıkla öldürüldüğünü bildirmişti.

Öte yandan Hamas lideri Yahya Sinwar​'ın cesedi, Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'nde yapılan otopsinin ardından İsrail içinde gizli bir yere taşındı.

YAHYA SİNWAR'IN SON ANLARI

İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaştı. Sinvar'ın yaralı bir şekilde bir koltukta oturduğu görülürken kendisine yaklaşan drona elindeki cismi fırlattığı görülüyor.

İngiliz Guardian gazetesi görüntüleri verirken Sinvar'ın, İsrail'in sürekli olarak gösterdiği gibi bir sığınakta saklanmak yerine, Refah'ta İsrail güçleriyle savaşırken öldürüldüğünü yazdı.

ABD'li New York Times ise görüntüyle ilgili detaylı bilgi paylaştı:

"Oda, Gazze'nin güneyindeki Rafah'ın Tel al-Sultan semtindeki bir konut binasının ikinci katında. Görüntüde odanın duvarlarında ağır hasar olduğu görülüyor bu kısa süre önce bir patlama meydana geldiğinin işareti. Times görüntüleri bağımsız olarak doğrulayamasa da odanın yeri Sinvar'a çok benzeyen bir adamın cesedini gösteren daha önceki fotoğrafların bulunduğu yerle uyuşuyor."