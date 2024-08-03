Hamas'tan yeni lider açıklaması! Süreç resmen başladı

03 Ağustos 2024 22:34 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 23:07

Hamas’tan yapılan açıklamada yeni lider seçme sürecinin başladığı bildirildi.

SUİKAST SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye’nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

2017'DEN BERİ GÖREVDEYDİ

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

EN GÜÇLÜ ADAY HALİD MEŞAL

Gözler Haniye’nin ardından Siyasi Büro Şefi koltuğuna kimin oturacağında. Uluslararası basında çıkan haberlere göre en güçlü aday Halid Meşal.

Meşal 1956'da işgal altındaki Batı Şeria topraklarında dünyaya geldi. 15 yaşında Mısır'daki Müslüman Kardeşler hareketine katıldı. Bir süre öğretmenlik yaptı. 1987'de Hamas'ın kurulmasıyla örgütün politik bürosunun kurucu üyesi oldu.

Ürdünlü yetkililer suikast girişimini ortaya çıkardı ve iki MOSSAD üyesini tutukladı. Suikast girişimi, Ürdün Kralı Hüseyin’i o kadar öfkelendirdi ki, saldırıyı düzenleyenleri asmaktan ve panzehir verilmediği taktirde Ürdün ile İsrail arasındaki barış anlaşmasını iptal etmekten söz etti. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’ın baskısıyla karşılaşan Netanyahu, başlangıçta talebi reddettikten sonra panzehri temin etti.

Ürdün daha sonra Hamas’ın Amman’daki bürosunu kapattı ve Meşal’i Katar’a sınır dışı etti. Meşal daha sonra Suriye’ye taşındı.

68 yaşındaki Meşal, İsrail’in suikast girişiminden bir yıl önce Hamas’ın siyasi lideri olmuştu. Bu görev Meşal’e dünyanın dört bir yanındaki yabancı hükümetlerle yapılan toplantılarda Hamas’ı temsil etme imkanı tanıyordu.

Haniye gibi Katar’da yaşayan Meşal, Gazze Şeridi’ni ilk kez Aralık 2012’de ziyaret etti. Filistinli kalabalıklar onu coşkuyla karşıladı. Meşal, 11 yaşında Batı Şeria’dan ayrıldığından beri Filistin topraklarını ziyaret etmemişti.

Meşal ile Gazze’deki Hamas liderleri arasındaki gerilim, Meşal’in Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile uzlaşma sağlama girişimleri nedeniyle su üstüne çıktı. Meşal, yaşanan gerginlikler üzerine liderlikten istifa etmek istediğini açıklamış ve 2017 yılında yerine İsmail Haniye getirilmişti.

Meşal, 2021’de Hamas’ın Filistin diasporasındaki ofisinin başına getirilmişti.