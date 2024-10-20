Hamile kadını öldürüp bebeğini çaldı! Dehşete düşüren olay

20 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:00

Brezilya'da korkunç bir olay yaşandı. Joseane de Oliveira Jardim isimli bir kadın, hamile olan Paula Janaina Ferreira Melo isimli kadını öldürüp, karnından bebeğini çaldı. Jardim tutuklanırken, Melo'nun bebeğini, kendi çocuğu gibi göstermek için yalan bir hikaye uydurduğu ortaya çıktı.

Brezilya​'nın Porto Alegre kentinde dehşet bir olay meydana geldi. 42 yaşındaki Joseane de Oliveira Jardim, 25 yaşındaki hamile Paula Janaina Ferreira Melo'yu öldürdü ve karnındaki bebeği çaldı. Jardim, bebeği kendi doğurmuş gibi göstermek için evde doğum yapmış gibi bebeği, bacaklarının arasına koyup bacaklarına da kan sürdü. Jardim, bu halde yardım isteyince, hastaneye kaldırıldı.

EVİNDEN CESET ÇIKTI

Hastanede Jardim'in doğum yapmadığı, bebeğin ona ait olmadığı anlaşıldı. Sağlık görevlileri, polise haber verdi. Polis, Jardim'im evine baskın düzenledi ve bir odada, yatağın altına gizlenmiş Melo'nun cesedini buldu.

Jardim'in, Melo'yu yeni bebek arabası vaadiyle eve çağırı, başına sert bir cisimle vurup öldürdüğü ortaya çıktı. Melo'nun ölümünün ardından Jardim, karnındaki bebeği çaldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bebeğin hastaneye getirildiğinde öldüğü ve Joseane'nin iki cinayet​ ile bir ceset saklama suçuyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

YALANLARLA YAKINLIK KURDU

Jardim'in 2 ay boyunca kendini hamile gibi gösterdiği, Melo ile bu şekilde yakınlaştığı öğrenildi. Hatta Jardim'in sosyal medya platformu Facebook üzerinden Melo'ya ulaşıp faturaları ve bebeğin tarama testleri konusunda yardımcı olacağını iddia ettiği anlaşıldı.

Olayı soruşturan polis şefi Graziela Zanelli, Jardim'in geçmişte hamile kalmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu söyledi. Zanelli, Jardim'in "Bebeğin doğum günü olması hesap edilen 14 Ekim'de kendisinin de doğum yapacağını ailesine ve arkadaşlarına söylemiş" dedi.

Melo'nun annesi Janaina Ferreira Melo yerel medyaya, "Bu şeytani bir şey. Kızım masumdu, hediyelerle baştan çıkarıldı ve sonra öldürüldü" dedi.