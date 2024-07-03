Hamile olduğunu ya da menopoza girdiğini zannetti gerçek bambaşka çıktı

03 Temmuz 2024 14:36 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:17

Arabanın çarptığı yılan yol kenarında kendi kendini öldürdü!

Arabanın çarptığı yılan yol kenarında kendi kendini öldürdü!

Avustralyalı Karen Lurati, vücudunda birtakım değişiklikler fark etti. Kırk yaşlarında olan Karen, değişikliklerin sebebini menopoz zannetti. Çevresindekiler ise Karen'a hamile olabileceğini söylediler.

Karen değişimi, "Benim için sadece kilo alımı gibi görünüyordu. Ayrıca ateş basması yaşıyordum ve oldukça fazla yorgundum, bunların hepsi menopoza benziyordu" diyerek anlattı.

HASTALIĞI NADİR GÖRÜLEN BİR KANSER ÇIKTI

Karen, sürekli vücudunda bir 'baskılanma hissi' hissedince doktora başvurdu. Karen'a liposarkom teşhisi konuldu. Bu yağ dokusunda gelişen bir kanserdi. Doktor, muhtemelen bu hastalığa 10 yıl önce yakalandığını ve vücudundaki kitlenin 10 yıldır onunla beraber büyüdüğünü söyledi.

Karen, kitlenin katı, sert bir tümörden ziyade jöle gibi olduğunu, karın boşluğundaki tüm organlarının arasında bulunduğunu hatta böbreğinin ve bağırsaklarının bir kısmını boğduğunu anlattı.

7,5 KİLOLUK TÜMÖR ÇIKARILDI

Sekiz hafta boyunca radyasyon tedavisi gören Karen, ameliyat oldu ve vücudundan 7,5 kilogramlık bir tümör çıkarıldı.

Doktor, Karen'ın hastalığının nadir bir hastalık olduğunu ve sıklıkla gözden kaçırıldığını söyledi. Avustralya'da yılda sadece 5 kişide görülen bu hastalığın diğer kanser türlerine benzemediği de belirtildi.