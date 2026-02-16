Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

ABD merkezli Global Firepower sitesi, ülkelerin askeri güçlerine dair verileri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2026 yılı zırhlı savaş araçları verileri de son zamanların en çok dikkat çeken konularından oldu. Dünya devlerinin yer aldığı listede Türkiye’nin sıralaması ise yine dikkat çekti. İşte ülkelerin tank sayılarına göre sıralaması…