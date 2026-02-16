Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

Kategoriler
ABD merkezli Global Firepower sitesi, ülkelerin askeri güçlerine dair verileri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2026 yılı zırhlı savaş araçları verileri de son zamanların en çok dikkat çeken konularından oldu. Dünya devlerinin yer aldığı listede Türkiye’nin sıralaması ise yine dikkat çekti. İşte ülkelerin tank sayılarına göre sıralaması…
Zırhlı savaş araçları, orduların en güçlü silahları arasında yer alıyor. Ülkeler ordularını geliştirirken, karada büyük avantaj sağlayan tankların sayısını artırmak için milyonlarca dolar harcıyor. 2026 yılının başı itibariyle de hangi ordunun kaç tankı olduğuna ilişkin veriler Global Firepower tarafından toplandı. Sonrasında ise en çoktan en aza doğru sıralanarak kamuoyu ile paylaşıldı…
50 NUMARA TÜRKMENİSTAN
11,588
49 NUMARA NİJERYA
12,219
48 NUMARA KOLOMBİYA
12,780
47 NUMARA ROMANYA
13,266
46 NUMARA TUNUS
13,927
45 NUMARA AZERBAYCAN
14,448
44 NUMARA FİNLANDİYA
14,866
43 NUMARA SRİ LANKA
15,021
42 NUMARA VENEZUELA
15,168
41 NUMARA MALEZYA
15,415
40 NUMARA AVUSTRALYA
17,118
39 NUMARA SİNGAPUR
17,244
38 NUMARA KAZAKİSTAN
17,460
37 NUMARA FAS
17,594
36 NUMARA SURİYE
18,736
35 NUMARA FİLİPİNLER
20,551
34 NUMARA KANADA
21,780
33 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN
22,370
32 NUMARA ARJANTİN
22,432
31 NUMARA BREZİLYA
22,464
30 NUMARA GÜNEY AFRİKA
23,024
29 NUMARA MEKSİKA
23,548
28 NUMARA TAYVAN
24,067
27 NUMARA CEZAYİR
24,920
26 NUMARA ÜRDÜN
25,278
25 NUMARA İSVEÇ
27,576
24 NUMARA ENDONEZYA
28,064
23 NUMARA IRAK
37,496
22 NUMARA UKRAYNA
45,458
21 NUMARA KUZEY KORE
47,792
20 NUMARA İSPANYA
49,324
19 NUMARA TAYLAND
52,590
18 NUMARA JAPONYA
54,390
17 NUMARA MISIR
54,694
16 NUMARA YUNANİSTAN
56,416
15 NUMARA POLONYA
57,972
14 NUMARA PAKİSTAN
59,044
13 NUMARA İSRAİL
62,380
12 NUMARA VİETNAM
69,914
11 NUMARA İRAN
75,939
10 NUMARA ALMANYA
87,338
9 NUMARA İTALYA
87,364
8 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK
94,064
7 NUMARA TÜRKİYE
98,193
6 NUMARA FRANSA
110,784
5 NUMARA GÜNEY KORE
117,460
4 NUMARA RUSYA
126,512
3 NUMARA ÇİN
152,040
2 NUMARA HİNDİSTAN
163,554
1 NUMARA ABD
409,660