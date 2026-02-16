Menü Kapat
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

Şubat 16, 2026 12:01

Şubat 16, 2026 12:01
1
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

ABD merkezli Global Firepower sitesi, ülkelerin askeri güçlerine dair verileri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2026 yılı zırhlı savaş araçları verileri de son zamanların en çok dikkat çeken konularından oldu. Dünya devlerinin yer aldığı listede Türkiye’nin sıralaması ise yine dikkat çekti. İşte ülkelerin tank sayılarına göre sıralaması…

2
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

Zırhlı savaş araçları, orduların en güçlü silahları arasında yer alıyor. Ülkeler ordularını geliştirirken, karada büyük avantaj sağlayan tankların sayısını artırmak için milyonlarca dolar harcıyor. 2026 yılının başı itibariyle de hangi ordunun kaç tankı olduğuna ilişkin veriler Global Firepower tarafından toplandı. Sonrasında ise en çoktan en aza doğru sıralanarak kamuoyu ile paylaşıldı…

3
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

HANGİ ÜLKEDE KAÇ TANK VAR?

50 NUMARA TÜRKMENİSTAN

11,588

4
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

49 NUMARA NİJERYA

12,219

5
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

48 NUMARA KOLOMBİYA

12,780

6
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

47 NUMARA ROMANYA

13,266

7
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

46 NUMARA TUNUS

13,927

8
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

45 NUMARA AZERBAYCAN

14,448

9
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

44 NUMARA FİNLANDİYA

14,866

10
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

43 NUMARA SRİ LANKA

15,021

11
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

42 NUMARA VENEZUELA

15,168

12
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

41 NUMARA MALEZYA

15,415

13
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

40 NUMARA AVUSTRALYA

17,118

14
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

39 NUMARA SİNGAPUR

17,244

15
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

38 NUMARA KAZAKİSTAN

17,460

16
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

37 NUMARA FAS

17,594

17
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

36 NUMARA SURİYE

18,736

18
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

35 NUMARA FİLİPİNLER

20,551

19
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

34 NUMARA KANADA

21,780

20
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

33 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN

22,370

21
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

32 NUMARA ARJANTİN

22,432

22
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

31 NUMARA BREZİLYA

22,464

23
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

30 NUMARA GÜNEY AFRİKA

23,024

24
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

29 NUMARA MEKSİKA

23,548

25
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

28 NUMARA TAYVAN

24,067

26
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

27 NUMARA CEZAYİR

24,920

27
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

26 NUMARA ÜRDÜN

25,278

28
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

25 NUMARA İSVEÇ

27,576

29
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

24 NUMARA ENDONEZYA

28,064

30
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

23 NUMARA IRAK

37,496

31
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

22 NUMARA UKRAYNA

45,458

32
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

21 NUMARA KUZEY KORE

47,792

33
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

20 NUMARA İSPANYA

49,324

34
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

19 NUMARA TAYLAND

52,590

35
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

18 NUMARA JAPONYA

54,390

36
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

17 NUMARA MISIR

54,694

37
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

16 NUMARA YUNANİSTAN

56,416

38
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

15 NUMARA POLONYA

57,972

39
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

14 NUMARA PAKİSTAN

59,044

40
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

13 NUMARA İSRAİL

62,380

41
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

12 NUMARA VİETNAM

69,914

42
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

11 NUMARA İRAN

75,939

43
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

10 NUMARA ALMANYA

87,338

44
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

9 NUMARA İTALYA

87,364

45
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

8 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK

94,064

46
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

7 NUMARA TÜRKİYE

98,193

47
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

6 NUMARA FRANSA

110,784

48
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

5 NUMARA GÜNEY KORE

117,460

49
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

4 NUMARA RUSYA

126,512

50
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

3 NUMARA ÇİN

152,040

51
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

2 NUMARA HİNDİSTAN

163,554

52
Hangi ülkede kaç tank var? 2026 zırhlı savaş araçları verileri açıklandı! Türkiye sıralamasıyla yine dikkat çekti

1 NUMARA ABD

409,660

