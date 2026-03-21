Hangi ülkenin kaç tane balistik füzesi var? İşte ülkelerin sahip olduğu balistik füze sayıları

Balistik füze denildiğinde aklımıza hep filmlerdeki o dünyayı yok eden, yeraltı silolarından fırlatılan devasa nükleer silahlar gelir. Oysa günümüz savaşlarının gerçek kaderini belirleyen şeyler, atmosferin dışına çıkıp geri dönen o nükleer devler (ICBM) değil; sınır ötesindeki bir askeri üssü, bir havalimanını veya stratejik bir köprüyü milimetrik hassasiyetle vuran kısa ve orta menzilli taktiksel balistik füzelerdir. Bir ülkenin caydırıcılığı sadece elindeki kırmızı butonla değil, dakikalar içinde komşusunun askeri altyapısını felç edebilecek o "konvansiyonel" (nükleer olmayan) füze yağmurunun sayısıyla ölçülür. Askeri istihbarat raporlarını, SIPRI (Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü) verilerini ve uydu analizlerini bir araya getirerek, devletlerin "sır" gibi sakladığı o tahmini envanter rakamlarını gün yüzüne çıkarıyoruz
Balistik füzeler, seyir füzelerinden tamamen farklı bir mantıkla çalışır. Ateşlendiklerinde devasa bir roket motoruyla hızla gökyüzüne (veya uzaya) tırmanır, yakıtları bittiğinde ise parabolik bir kavis çizerek yerçekiminin o korkunç ivmesiyle hedeflerine adeta bir göktaşı gibi düşerler. Hedefe yaklaşırken hızları sesten katbekat (hipersonik) hızlı olduğu için, modern hava savunma sistemlerinin bu füzeleri havada yakalayıp imha etmesi inanılmaz derecede zordur. Elbette hiçbir devlet "Elimde tam olarak şu kadar füze var" demez. Ancak üretim tesislerinin kapasiteleri, test atışları ve askeri bütçeler üzerinden yapılan istihbarat analizleri, dünyayı bir "korku dengesi" üzerinde tutan bu devasa cephaneliklerin boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.
10. Türkiye (Tahmini Envanter: 300 - 500+ Kısa/Orta Menzilli Füze) Listemizin açılışını, son yıllarda balistik füze teknolojisinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yapan Türkiye yapıyor. Geçmişte J-600T Yıldırım ile başlayan serüven, 280+ kilometre menzilli Bora füzelerinin seri üretimiyle sınır ötesi operasyonlarda muazzam bir nokta atışı gücüne ulaştı. Uluslararası askeri analizlere göre Türkiye'nin elinde yüzlerce taktiksel balistik füze bulunuyor. Ancak asıl oyun değiştirici hamle, 560 kilometrenin üzerine çıkan (gelecekte 1000 km barajını aşması hedeflenen) "Tayfun" kısa/orta menzilli balistik füzesinin envantere girmeye başlamasıdır. Türkiye, nükleer bir başlık peşinde koşmasa da, bu füzelerin ucundaki yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel harp başlıkları ve sürekli artan üretim kapasitesi (yılda onlarca yeni füze), bölgesindeki en büyük taktiksel caydırıcı güçlerden biri haline gelmesini sağlamıştır.
9. Güney Kore (Tahmini Envanter: 1.500 - 2.000+ Konvansiyonel Füze) Sınır komşusu Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı nükleer silah üretemeyen Güney Kore, çareyi "Dünyanın en ağır konvansiyonel balistik füzelerini" yapmakta buldu ve nicelik olarak inanılmaz bir sayıya ulaştı. Hyunmoo serisi füzeler, özellikle Hyunmoo-4 ve 5, devasa sığınak delici başlıklarıyla bilinir. İstihbarat raporları, Seul yönetiminin yeraltı depolarında 1.500'den fazla ateşlenmeye hazır taktiksel balistik füze bulundurduğunu gösteriyor. Stratejileri basittir: Olası bir savaşta, ilk birkaç saat içinde binlerce füzeyi aynı anda ateşleyerek Kuzey Kore'nin tüm yeraltı komuta merkezlerini nükleer silaha gerek kalmadan haritadan silmek.
8. İsrail (Tahmini Envanter: 400 - 600+ Füze) Resmi olarak balistik füzesi (veya nükleer silahı) olduğunu asla doğrulamayan ancak dünyanın bildiği bir sır olan İsrail, nicelikten çok "nitelik" ve "nükleer belirsizlik" üzerine kurulu bir güce sahip. Yeraltı silolarında 100'e yakın Jericho (Eriha) II orta menzilli ve Jericho III kıtalararası (4.000-6.000 km) füzesi olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanında LORA gibi kısa menzilli, mobil ve gemilerden bile ateşlenebilen yüksek hassasiyetli füzelerle birlikte toplam envanterinin 500 civarında olduğu değerlendiriliyor.
7. Pakistan (Tahmini Envanter: 600 - 800+ Füze) Pakistan'ın tüm balistik füze programı tek bir hedefe, yani Hindistan'a kilitlenmiştir ve bu yüzden füzelerinin büyük bir kısmı nükleer başlık taşıyacak şekilde dizayn edilmiştir. Elinde 170 civarında nükleer başlık bulunan İslamabad yönetiminin; kısa menzilli Hatf ve Ghaznavi füzelerinden, orta ve uzun menzilli Ghauri ve Shaheen serisine kadar geniş bir yelpazede 700'e yakın balistik füzesi olduğu tahmin edilmektedir. Shaheen-III füzesi yaklaşık 2.750 km menziliyle Hindistan'ın en uzak adalarını bile vurabilecek kapasitededir.
6. Hindistan (Tahmini Envanter: 800 - 1.000+ Füze) Hem Pakistan'a hem de Çin'e karşı devasa bir sınır güvenliği sağlamak zorunda olan Hindistan, Agni ve Prithvi serisi füzelerle muazzam bir cephanelik kurmuştur. 160 civarı nükleer savaş başlığına sahip olan Yeni Delhi yönetiminin, stratejik komutanlık emrinde bine yakın ateşlenmeye hazır balistik füzesi bulunuyor. Prithvi füzeleri sınır ötesindeki taktiksel hedefleri dakikalar içinde yok etmek için tasarlanmışken, Agni-V (5.000+ km) gibi sistemler doğrudan Çin anakarasının derinliklerini tehdit edebilen devasa platformlardır.
5. İran (Tahmini Envanter: 3.000 - 4.000+ Füze) Uluslararası ambargolar ve yaptırımlar altında hava kuvvetlerini yenileyemeyen İran, trilyonlarca dolarlık savunma bütçesini tek bir yere, "Balistik Füze Programına" yatırdı. Bugün nicelik olarak Ortadoğu'nun tartışmasız en büyük ve en kalabalık balistik füze cephaneliğine sahip ülkesidir. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı raporlarına göre İran'ın yeraltı "füze şehirlerinde" 3.000'den fazla balistik füzesi bulunuyor. Kısa menzilli Fateh-110'lardan, Suudi Arabistan veya İsrail'i rahatlıkla vurabilecek orta menzilli Shahab-3, Sejjil ve Khorramshahr füzelerine kadar devasa bir yelpazesi var. Nükleer başlığı olmasa bile, sadece sayısal üstünlüğü ve bitmek bilmeyen roket yağmuru kapasitesiyle bölgedeki en büyük baş ağrısıdır.
4. Kuzey Kore (Tahmini Envanter: 1.000 - 1.500+ Füze) Dünyadan tamamen izole olan Kuzey Kore, kelimenin tam anlamıyla bir "balistik füze devleti" haline gelmiştir. Eski Sovyet Scud kopyalarından oluşan devasa bir ilkel füze stoğunun yanı sıra, Hwasong füze ailesiyle inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Güney Kore ve Japonya'yı tehdit eden yüzlerce kısa menzilli (KN-23) silahının yanında, son yıllarda test ettiği Hwasong-15 ve Hwasong-17 gibi devasa Kıtalararası Balistik Füzeler (ICBM) ile doğrudan Amerika Birleşik Devletleri anakarasını vurma kapasitesine ulaşmıştır. Toplam balistik füze stokunun 1.500 civarında olduğu tahmin ediliyor.
3. Çin Halk Cumhuriyeti (Tahmini Envanter: 3.500 - 4.500+ Füze) Çin ordusunun içinde sadece füzelerden sorumlu devasa bir "Roket Gücü" birimi bulunur ve üretim hızları dünyadaki tüm istihbarat örgütlerini korkutmaktadır. Çin, Tayvan kıyılarını ve Güney Çin Denizi'ni hedef alan 2.500'den fazla kısa ve orta menzilli Dongfeng (DF-11, DF-15, DF-26) füzesine sahiptir. Özellikle "Uçak Gemisi Katili" olarak bilinen DF-21D füzeleri, okyanusta hareket eden devasa Amerikan gemilerini vurmak için tasarlanmıştır. Bunun yanında ABD'yi hedef alan ve sayılarının 350'yi aştığı bilinen kıtalararası DF-41 füzeleriyle Çin, hem nükleer hem de konvansiyonel füze üretiminde dünyadaki en agresif ülkedir.
2. Amerika Birleşik Devletleri (Tahmini Envanter: 4.500 - 5.500+ Füze) ABD, balistik füzelerde sadece yıkım gücü değil, kusursuz bir nokta atışı garantisi üzerine çalışır. Karada 400 adet aktif Minuteman III ICBM'leri ve nükleer denizaltılarda yüzlerce Trident II füzeleriyle stratejik nükleer şemsiyesini kurar. Ancak ABD'nin asıl devasa rakamları taktiksel cephededir. Kara kuvvetlerinin elinde binlerce ATACMS ve yeni nesil PrSM (Hassas Vuruş Füzesi) gibi kısa menzilli balistik füze bulunur. ABD'nin elindeki toplam kısa, orta ve uzun menzilli balistik sistemlerin 5.000 barajını rahatlıkla aştığı ve dünyadaki en isabetli balistik silahlar olduğu bilinmektedir.
1. Rusya Federasyonu (Tahmini Envanter: 6.000 - 7.000+ Füze) Listemizin zirvesinde, balistik füze konseptini savaş meydanlarında en aktif ve en yıkıcı şekilde kullanan, aynı zamanda en büyük nükleer güce (yaklaşık 5.500+ başlık) sahip olan Rusya yer alıyor. Rusya'nın gücü sadece silolardaki devasa Yars veya 18.000 km menzilli "Şeytan" lakaplı Sarmat (ICBM) füzelerinden (yaklaşık 300+ stratejik füze) gelmez. Asıl devasa stok, kısa menzilli olmasına rağmen durdurulması neredeyse imkansız olan Iskander-M ve Tochka-U sistemlerinde yatar. Seyir halindeyken rotasını değiştirebilen, sahte hedefler fırlatarak hava savunma sistemlerinin aklını karıştıran bu taktiksel füzelerden Rusya'nın elinde binlerce adet bulunmaktadır. Soğuk Savaş'tan kalan rezervleri ve durmaksızın çalışan füze fabrikalarıyla Rusya, bu korkutucu teknolojinin tartışmasız en büyük hakimidir.