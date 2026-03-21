Hangi ülkenin kaç tane balistik füzesi var? İşte ülkelerin sahip olduğu balistik füze sayıları

EN ÇOK BALİSTİK FÜZESİ OLAN ÜLKELER 2026

10. Türkiye (Tahmini Envanter: 300 - 500+ Kısa/Orta Menzilli Füze) Listemizin açılışını, son yıllarda balistik füze teknolojisinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yapan Türkiye yapıyor. Geçmişte J-600T Yıldırım ile başlayan serüven, 280+ kilometre menzilli Bora füzelerinin seri üretimiyle sınır ötesi operasyonlarda muazzam bir nokta atışı gücüne ulaştı. Uluslararası askeri analizlere göre Türkiye'nin elinde yüzlerce taktiksel balistik füze bulunuyor. Ancak asıl oyun değiştirici hamle, 560 kilometrenin üzerine çıkan (gelecekte 1000 km barajını aşması hedeflenen) "Tayfun" kısa/orta menzilli balistik füzesinin envantere girmeye başlamasıdır. Türkiye, nükleer bir başlık peşinde koşmasa da, bu füzelerin ucundaki yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel harp başlıkları ve sürekli artan üretim kapasitesi (yılda onlarca yeni füze), bölgesindeki en büyük taktiksel caydırıcı güçlerden biri haline gelmesini sağlamıştır.

9. Güney Kore (Tahmini Envanter: 1.500 - 2.000+ Konvansiyonel Füze) Sınır komşusu Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı nükleer silah üretemeyen Güney Kore, çareyi "Dünyanın en ağır konvansiyonel balistik füzelerini" yapmakta buldu ve nicelik olarak inanılmaz bir sayıya ulaştı. Hyunmoo serisi füzeler, özellikle Hyunmoo-4 ve 5, devasa sığınak delici başlıklarıyla bilinir. İstihbarat raporları, Seul yönetiminin yeraltı depolarında 1.500'den fazla ateşlenmeye hazır taktiksel balistik füze bulundurduğunu gösteriyor. Stratejileri basittir: Olası bir savaşta, ilk birkaç saat içinde binlerce füzeyi aynı anda ateşleyerek Kuzey Kore'nin tüm yeraltı komuta merkezlerini nükleer silaha gerek kalmadan haritadan silmek.

8. İsrail (Tahmini Envanter: 400 - 600+ Füze) Resmi olarak balistik füzesi (veya nükleer silahı) olduğunu asla doğrulamayan ancak dünyanın bildiği bir sır olan İsrail, nicelikten çok "nitelik" ve "nükleer belirsizlik" üzerine kurulu bir güce sahip. Yeraltı silolarında 100'e yakın Jericho (Eriha) II orta menzilli ve Jericho III kıtalararası (4.000-6.000 km) füzesi olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanında LORA gibi kısa menzilli, mobil ve gemilerden bile ateşlenebilen yüksek hassasiyetli füzelerle birlikte toplam envanterinin 500 civarında olduğu değerlendiriliyor.