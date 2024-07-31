Haniye suikastı sonrası Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Savaş yeni boyutlara taşındı

31 Temmuz 2024 13:34 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:31

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Haniye'nin İran başkentinin göbeğinde gerçekleştirilen cani suikast, savaşı yeni boyutlara taşıyan ve tüm bölgede büyük yankıları olacak önemli ve tehlikeli bir olaydır. Düşman, saldırı ve suikast çemberini genişletme konusunda yanlış hesap yapmıştır" ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gözlerinin 'megalomani (büyüklük hastalığı)' ile kör olduğu vurgulanan açıklamada, "Netanyahu, işgalci varlığı uçuruma sürüklemekte ve Filistin topraklarından tamamen yok olmasını ve çöküşünü hızlandırmaktadır. Artık bu Siyonist uçarılığına son verilmesinin, bu azgın düşmanın dizginlenmesinin ve saldırganlığından caydırılmasının, düşmanın çeşitli alanlarda devam eden suçlarının kesilmesinin zamanı gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Haniye’nin öldürülmesinin direnişin doğruluğunu kanıtladığı belirtilirken, "Allah'ın sevdiği bu temiz kan kesinlikle kaybolmayacak, kurtuluş yolunda bir ışık olacak ve düşman bedelini ödeyecek. İsrail, Gazze'de, Batı Şeria'da, halkımızın ve milletimizin elinin uzandığı her yerde bu saldırganlığın bedelini kanıyla ödeyecek" denildi.

SURİYE'DEN "SİYONİST" VURGULU KINAMA

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haniye’nin öldürülmesi kınanırken, suikast "alçakça bir eylem" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Suriye bu bariz Siyonist saldırganlığı kınamaktadır. İsrail varlığının uluslararası yasaları hiçe saymaya devam etmesi tüm bölgeyi ateşe verebilir" ifadeleri kullanıldı.