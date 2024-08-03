Haniye suikastında korkunç iddia! Aktif edilmemiş patlayıcılar var

03 Ağustos 2024 13:02 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:04

Bir sansür de Facebook'tan! Diyanet'in Haniye paylaşımını sildi, kısıtlama getirdi

Bir sansür de Facebook'tan! Diyanet'in Haniye paylaşımını sildi, kısıtlama getirdi

Haniye'ye yapılan suikast sonrası bir ilimiz karıştı: Starbucks şubesini savaş alanına çevirdiler!

Haniye'ye yapılan suikast sonrası bir ilimiz karıştı: Starbucks şubesini savaş alanına çevirdiler!

Haniye’nin suikasta uğradığı binada İran güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan kapsamlı araştırmalarda, söz konusu konutun başka odalarında ilave patlayıcı cihazların bulunduğu iddia edildi.

İran’da savaş gazileri için tahsis edilen ve “Gaziler Evi” olarak adlandırılan konutun aynı katında farklı bir güvenlik açığının istismar edildiğini gösteren olayda, aktif edilmemiş patlayıcı maddeler, Haniye’nin oda değiştirme ihtimaline göre alınan bir plan silsilesinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Üç farklı odada yerleşik halde bulunan söz konusu patlayıcıların, uzaktan kumandalı mandala bağlı olduğu iddia edildi.

REİSİ'NİN CENAZESİNDE DE SALDIRI DÜZENLEYECEKLERMİŞ



Diğer yandan, 31 Temmuz gecesi saat 02.00 sıralarında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin, 70 gün önce İran’daki bir başka suikasttan kıl payı kurtulduğu öne sürüldü.

Hamas liderini hedefe koyan kişi ya da devletlerin, Reisi'nin cenazesi sırasında İsmail Haniye'ye suikast yapma planını devreye soktuğu, ancak cenaze merasimi sırasındaki büyük kalabalığın varlığı nedeniyle başarısız olma ihtimalini göz önünde tutarak değiştirdikleri öğrenildi.

KÖSTEBEK İRAN İÇİNDEN Mİ?

Patlayıcıyı Haniye'nin odasına yerleştirmesi aşamasında İranlı bazı güvenlik ajanlarının doğrudan ya da dolaylı olarak olayda rol aldıkları iddia edildi.

Suikast operasyonunda, Devrim Muhafızları içerisinde yer alan ve üst düzey İranlı yetkililerin güvenliğinden sorumlu olan “Ensar El Mehdi” adlı birimdeki bu kişilerin kullanıldığı ileri sürülüyor.

Bu iddia, soruşturmayı derinleştiren İran makamlarının elinde bulunan saldırının merkezindeki binanın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdığı, söz konusu güvenlik kamera görüntülerine göre, halihazırda “kuşkulu” sıfatıyla soruşturma altında tutulan bu kişilerin birkaç dakika içinde birkaç odaya ellerinde cisim ile girip çıktıkları görüldüğü belirtiliyor.

SUİKASTI DÜZENLEYEN HÜCRE HALA İRAN SINIRLARI İÇİNDE

Kanlı suikastı gerçekleştiren hücre ile o hücreye yardım yataklık eden İran derinliğindeki “köstebek” olarak adlandırılan işbirlikçilerin hala İran sınırları içinde olduğu düşünülüyor.



Öte yandan, ‘misafir’ olarak topraklarında bulunan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin ölümünün ardından harekete geçen İran, kanlı saldırı ile ilgili olayın bir güvenlik ihlali teşkil edip etmediğini gösterecek fikirler üretmek üzere geniş çaplı bir çalışma grubu oluşturdu.