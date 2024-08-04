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Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ta liderlik kavgası öne sürüldü! Meşal'e karşı çıktılar!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ağustos 2024 18:41 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 18:45
Haniye&#039;nin ölümü sonrası Hamas&#039;ta liderlik kavgası öne sürüldü! Meşal&#039;e karşı çıktılar!

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölümü sonrası liderlik kavgasının çıktığı öne sürüldü. Liderliğin Halid Meşal'e geçmesine Hamas'ın Gazze lideri Sinwar'ın itiraz ettiği konuşuluyor. Bir ismin daha liderlik için adı geçiyor.

İsrail güçleriyle mücadele eden Hamas'ta  Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye sonrası liderlik konusunda tartışma çıktığı Suudi Arabistan medyası tarafından öne sürüldü. Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinwar’ın Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Halid Meşal’in geçmesine karşı çıktığı medyaya yansıdı.

FAVORİ İKİ İSİMDEN BİRİNE KARŞI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçecek isim belirsizliğini koruyor. Suudi Arabistan'a bağlı televizyon kanalı Al Hadath, Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinwar'ın, siyasi büro başkanlığı için favori olarak gösterilen iki isimden biri olan Halid Meşal'e karşı olduğunu iddia etti. Haberde Hamas liderlerinin dün Katar'da bir araya geldiği, Sinwar'ın İran’la daha güçlü ilişkileri olan birini tercih ettiği mesajını verdiği aktarıldı.

Hamas Yahya Sinwar

Yahya Sinwar

MEŞAL VE EL-HAYYA İSİMLERİ GEÇİYOR

Hamas Siyasi Bürosu kurucu üyesi olan, 2004-2017 yılları arasında siyasi büro başkanlığı yapan ve 2021 yılında Hamas'ın yurt dışı sorumlusu olarak seçilen Halid Meşal ile Hamas içinde güçlü bir isim olan Halil el-Hayya'nın Haniye'nin yerine geçecek önde gelen isimler olduğu belirtiliyor.

Haniye'nin yerine geçecek isim, siyasi büro, dini ve siyasi figürlerin yer aldığı danışma organı olarak bilinen Şura Konseyi tarafından belirlenecek.

Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ta liderlik kavgası öne sürüldü! Meşal'e karşı çıktılar! - 2. Resim

Halil el-Hayya

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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