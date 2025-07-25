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 | Murat Makas

Hanzala ile irtibat kesildi! İsrail müdahale mi etti?

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Hanzala gemisiyle irtibat kesildi. İsrail'in gemiye müdahale edip etmediği araştırılıyor.

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Hanzala ile irtibat kesildi! İsrail müdahale mi etti?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 00:29

için yola çıkan Hanzala gemisiyle irtibat kesildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada mürettebatla tüm bağlantının kesildiği ve geminin yakınlarında birden fazla insansız hava aracının bulunduğu belirtildi.

'in gemiye müdahale edip edilmediği sorgulanıyor. Açıklamada "Hanzala'daki ekibimizle tüm iletişim kesildi ve geminin yakınlarında birçok dron bulunuyor. Bu da yollarının kesilmiş ya da saldırıya uğramış olabilecekleri anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Hanzala ile irtibat kesildi! İsrail müdahale mi etti?

FFC'nin açıklamasında takipçilere, İsrail'in Hanzala'nın gitmesine izin vermesi ve Gazze'ye güvenli geçişinin sağlanması konusunda baskı yapılması için "hükümet temsilcilerine ve yerel medyaya mesaj göndermeleri" çağrısı yapıldı.

Hanzala ile irtibat kesildi! İsrail müdahale mi etti?

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı. Daha sonra 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

İSRAİL, GEÇEN AY MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi de, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

MAYIS AYINDA "CONSİCENCE" GEMİSİNE İHA SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Mayıs ayında yola çıkarmaya hazırlandığı bir diğer yardım gemisi "Conscience" ise 2 Mayıs'ta Malta açıklarında bulunduğu sırada yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Hanzala ile irtibat kesildi! İsrail müdahale mi etti?

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ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#insansız hava araçları
#abluka
#Akdeniz Fok
#Hanzala Gemisi
#Özgürlük Filosu Koalisyonu
#Dünya
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