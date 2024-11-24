Hapishane planları sızdırıldı! Firarın ardındaki skandal ihmal

24 Kasım 2024 16:45 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 17:09

Birleşik Krallık'ın hapishanelerinin planları internete sızdırıldı. Bu sızıntı, Daniel Khalife isimli mahkumun HMP Wandsworth Hapishanesi'nden kaçarak 4 gün boyunca firarda kalmasının ardından gerçekleşti. Yetkililer, acilen cezaevlerini emniyete almak için harekete geçti.

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İngiltere ve Galler​'de hapishanelerin planları internete sızdı. Skandal ihmal, Birleşik Krallık Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, derhal adımlar atılacağını açıkladı. Yetkililer, planların sızdırılmasının ardından organize suç örgütlerinin kaçış planları yapmak ya da mahkumlara gizlice uyuşturucu, silah gibi yasa dışı ürünlerin ulaştırılmasından endişelendiklerini dile getirdiler.

Sızdırılan planların içeriğinde, hapishanelerdeki kilit güvenlik önlemlerinden olan kamera ve sensör konumlarının da bulunduğu belirtildi. Sızıntının kaynağı araştırılıyor.

''BİR SALDIRIYLA HAPİSHANEDEN KAÇIŞ OLABİLİR!''

The Times'a açıklamalarda bulunan eski bir cezaevi müdürü Ian Acheson, konuya ilişkin şunları söyledi:

''Yüksek güvenlikli hapishanelerin planları sızdırıldıysa bunları açık kaynaklı malzemelerle veya Google Haritalar'la beraber kullanmak, hapishanenin dışına yapılan bir saldırıdan sonra kaçış gerçekleştirmeyi mümkün kılabilir. Ek verileri kullanarak drone'larla teslimat koordine etmekse çok daha olası. Ancak yarım kilo uyuşturucuyu drone aracılığıyla teslim edebiliyorsanız silah, patlayıcı, ne isterseniz teslim edebilirsiniz. Bu yerler tamamen açık.''

"Dark web, suçlular ve teröristler için bir pazar yeri. En güvenli kurumlarımızın muazzam ulusal güvenlik ve organize suç riski taşıyan ayrıntılı haritaları asla internette satılan ürünler haline gelmemeli."

Yaşanan durumu "Bilişim teknolojilerinin çok ciddi bir ihlali" diye niteleyen Acheson planların nasıl sızdırıldığına dair geniş kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yapılması için çağrıda bulundu.

BAKANLIK: DERHAL HAREKETE GEÇTİK

Bir Adalet Bakanlığı sözcüsü şöyle dedi:

''Bu tür güvenlik konularının ayrıntılarına dair yorum yapmayacağız ancak cezaevi mülküne yönelik bir veri ihlali yaşandığının farkındayız ve tüm olası ihlallerdeki gibi, cezaevlerinin güvenli kalmasını sağlamak için derhal harekete geçtik.''

MAHKUMUN 4 GÜNLÜK FİRARI

Öte yandan bu sızıntının Daniel Khalife isimli mahkumun HMP Wandsworth Hapishanesi'nden kaçıp 4 gün boyunca firari kalmasının ardından gerçekleşti. 23 yaşındaki mahkum, bir yemek servisi kamyonunun altına saklanarak kaçıp, 4 günlük insan avının ardından bulundu.