Hapishanede akılalmaz cinayet! Taciz suçlusu arkadaşlarını döve döve öldürdüler

İngiltere'nin Leicestershire eyaletinde yer alan bir hapishanede yaşanan cinayet gündem oldu. Cinsel taciz suçlusu arkadaşlarını döve döve öldüren iki gencin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

İngiltere'nin Leicestershire eyaletindeki HMP Fosse Way hapishanesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet meydana geldi. Yaşları 19 ila 21 arasında değişen iki genç mahkum, cinsel suçtan ceza çeken bir arkadaşlarını hücresinde acımasızca döverek ölümüne neden oldu.

2024 yılının Ağustos ayında yaşanan olayda 19 yaşındaki Ashirie Smith ve 21 yaşındaki Thierry Robinson, 31 yaşındaki arkadaşları Mahir Abdulrahman'a çıplak elle saldırdı.

New York Post'un haberine göre, güvenlik kamerası görüntüleri, sadece 37 saniye süren bu vahşi saldırıyı anbean kaydetti. Smith, mağdurun kafasını ve boynunu acımasızca tekmeleyerek öldürdü.

Cinayetin ardından kadın gardiyan Abdulrahman'ı hücresinde korkunç yaralarla hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi saldırıdan bir saat sonra yerel saatle sabah 07.45'te Abdulrahman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Otopsi raporuna göre ölüm nedeni beyin kanaması olarak belirlendi.

HAFTALARCA ZORBALIĞA MARUZ KALDI

Mahkeme duruşmalarında ortaya çıkan bilgilere göre, Abdulrahman cinsel suçtan 35 hafta ceza çektiği için diğer mahkumlar tarafından haftalarca zorbalığa maruz kalmıştı. Bir gün çıkan kavgada mağdur, kendisine zorbalık yapan Smith ve Robinson'a sıcak su ısıtıcısı fırlatmış, bunun üzerine Smith ertesi gün intikam almıştı.

Cinayetten bir gün önce Abdulrahman, gardiyanlara güvende hissetmediğini belirterek hücre değiştirmek istediğini söylemişti ancak talebi dikkate alınmamıştı.

Mahkeme süreci sonunda Smith cinayetten suçlu bulunarak asgari 17,5 yıl olmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Robinson ise cinayetten beraat etmekle birlikte adam öldürmeden suçlu bulundu ve 11 yıl hapis cezası aldı. Olaya karıştığı iddia edilen üçüncü şahıs 38 yaşındaki Shaan Karim ise tüm suçlamalardan beraat etti.