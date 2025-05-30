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 | Berkay Alptekin

Harita uygulaması Almanya'yı kaosa sürükledi! 'Otoban sistemi salgına yakalanmış gibi'

Almanya’da çevrimiçi harita uygulaması Google Haritalar'da (Google Maps) meydana gelen bir hata ülkeyi kaosa sürükledi. Çok sayıda ana arter yolun hatalı bir şekilde kapalı olarak gösterilmesi dört günlük tatil için yola çıkanlarla birleşince karışıklığa sebep oldu.

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Harita uygulaması Almanya'yı kaosa sürükledi! 'Otoban sistemi salgına yakalanmış gibi'
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 15:54

Almanya’da Google Haritalar (Google Maps) çevrimiçi harita uygulamasında "kırmızı nokta" işaretinin otoban ve otoyollarda hatalı bir şekilde yer alması ülkenin büyük bir kısmını kaosa sürükledi. "Kırmızı nokta" yolların kapalı olduğu izlenimi verdi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, 29 Mayıs Perşembe günü, 4 günlük tatilin hemen öncesinde yaşanan olayda, Google Haritalar uygulamasına bakanlar, yolların büyük bir kısmının kapalı gösterildiğini gördü.

Bu yolların arasında, Frankfurt, Hamburg ve Berlin gibi büyük kentlerdeki yollar ile ülkenin güney, kuzey, güneybatı ve iç kesimlerini bağlayan karayolları da vardı. Bu durumdan, Belçika ve Hollanda’nın bazı bölgeleri de etkilendi.

Harita uygulaması Almanya'yı kaosa sürükledi! 'Otoban sistemi salgına yakalanmış gibi'

ALTERNATİF YOLLARDA KAOS HÜKÜM SÜRDÜ

Google Haritalar’ı kullanan kişiler, Almanya’daki yolların büyük bir kısmının kapalı olduğu izlenimine kapıldı. Dört günlük bir dini tatil öncesinde yaşanan bu durum, çok sayıda kişinin yollarda olmasıyla da birlikte meydana gelen kaosu artırdı.

Ana arterlerin kapalı olduğunun düşünülmesi ise insanları alternatif yolları kullanmaya itti, bu yollarda tıkanmalar yaşandı ve uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda kişi de yardım için polis ve trafik yetkilileriyle iletişime geçti.

Başka harita uygulamalarını kullananlar ya da trafiğin durumunu radyodan dinleyen kişiler ise asıl durumun daha farklı olduğunu gördü. Buna göre, trafiğin sıkışık olduğu ileri sürülen yollarda trafik aslında gayet akıcıydı.

Harita uygulaması Almanya'yı kaosa sürükledi! 'Otoban sistemi salgına yakalanmış gibi'

TEORİLER HAVADA UÇUŞTU

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bu duruma tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “Bütün otoyolları kapatmış olamazlar” derken, bir diğer kullanıcı, “Sanki otoban sistemi bir akne salgınına yakalanmış gibi” diye yazdı.

Bazı kullanıcılar “büyük çaplı bir terör olayı” olasılığını değerlendirirken, başkaları “yabancı bir devletin siber saldırısı” olabileceğini ileri sürdü. Bu duruma neyin sebep olduğu ise halen belirsizliğini koruyor.

Google’dan bir sözcü, Alman basınına yaptığı açıklamada, ne olduğunu tespit etmek için bilgileri incelediklerini söyledi. Sözcü, kullanıcıların hata bildirimlerinin ardından hatalı “kapalı yol” işaretlerini kaldırmaya başladıklarını ama spesifik vakalar konusunda yorum yapamayacaklarını belirtti.

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