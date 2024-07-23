Harris, ABD Başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı

23 Temmuz 2024 08:02 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 08:03

Kamala Harris de İsrail'e biat ediyor! Netanyahu Beyaz Saray yolcusu

Kamala Harris de İsrail'e biat ediyor! Netanyahu Beyaz Saray yolcusu

Harris için tarihi bağış: 24 saatte tam 81 milyon dolar toplandı

Harris için tarihi bağış: 24 saatte tam 81 milyon dolar toplandı

Joe Biden'ın başkan adaylığından çekilmesinin ardından Kamala Harris'in önündeki engeller azalıyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Kamala Harris'in Demokratlar'ın başkan adaylığını garantilemek için gerekli delege sayısına ulaştığı belirtildi.

Kampanya kaynaklarının verdiği bilgiye göre Harris, ilk oylamada adaylığı garantilemek için gereken salt çoğunluğun çok ötesinde delegeye sahip durumda.

19 Ağustos'ta yapılacak Demokrat Parti kongresinde, 3 bin 900 delege partinin başkan adayını belirlemek için oy kullanacak.

Bir adayın, partinin resmi başkan adayı olabilmesi için bin 976 delegenin oyunu alması gerekiyor.

Harris'in oy sayısının 2 bin 200'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.