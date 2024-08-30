Harris'ten Gazze çıkışı! Çok fazla masum Filistinli öldü!

30 Ağustos 2024 06:46 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 06:46

ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Gazze'de korkunç katliam zincirleriyle devam eden İsrail'in soykırım harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan yardımcısı adayı olan Minnesota Valisi Tim Walz ile birlikte CNN'e röportaj veren Harris, İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözüme destek verdiğini söyledi.

ÇİFT DEVLETLE ÇÖZÜM İSTEDİ

İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu ancak bunu nasıl yaptığının önem arz ettiğini ifade eden Harris, "Çok fazla masum Filistinli hayatını kaybetti. Bir anlaşmaya ulaşılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu savaş bitmek zorunda" ifaedelerini kullandı.

İsrail’in savunmasına ve kendini savunma hakkına olan bağlılığının sarsılmaz olduğunu ve bunun değişmeyeceği altıı çizerek ifade eden Harris , “Rehinelerin kurtarılması konusunda bir anlaşma sağlamamız gerekiyor” dedi.

BIDEN İLE SEÇİMDEN ÇEKİLME KONUŞMASI

Temmuz ayında ABD Başkanı Joe Biden’ın seçimden çekilme kararını kendisine telefonla bildirdiğini söyleyen Harris, konuşulanları anlattı. Biden’a, kararını açıkladığı anda “Emin misiniz?” diye sorduğunu belirten Harris "Bana, kararından emin olduğunu söyledi ve ben de durumu bu şekilde öğrendim" dedi.

Harris, Biden’ın başkan adaylığı için kendisini destekleme konusunda ise oldukça net olduğunu sözlerine ekledi.