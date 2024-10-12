Harris'ten Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracak açıklama: İran'ı vururuz

12 Ekim 2024 02:01 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 02:07

ABD'deki seçimlere kısa süre kala, Başkan adayı Kamala Harris'den tüyler ürperten bir açıklama geldi. Harris, İran'ın bir nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini, ilk tercihinin diplomasi olacağını ancak tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyerek, "İran'ı vururuz" mesajı verdi.

İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a saldırıları devam ederken ABD​'den bölgede gerilimi tırmandıracak çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris​, rakibi Trump'ın Orta Doğu politikalarını eleştirirken, İran​'ı vururuz mesajı verdi.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Harris'in, ABD'deki seçimlere 25 gün kala, Orta Doğu'daki gerilimi sürdürecek açıklaması şöyle oldu:

Şunu herkese söyleyeyim başkan olarak Amerika'nın çıkarlarını İran ve İran destekli teröristlerden savunmak için gerekli olan tüm adımları atmaktan asla çekinmeyeceğim ve İran'ın bir nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğim. Diplomasi bu hedefe ulaşmak için benim tercih ettiğim yoldur ancak tüm seçenekler masada.

ABD, İRAN'A YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırıya yanıt olarak bu ülkenin petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımları genişlettiği kaydedildi. Açıklamada, bu kararla İran'ın enerji gelirlerini elde etme kabiliyetini sınırlayarak ülkenin üzerindeki mali baskının artırıldığı aktarıldı. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) ABD'nin yaptırım listesinde olan İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Triliance Petrokimya'yı desteklemek üzere İran petrol ve petrokimya ürünlerinin sevkiyatına karıştıkları gerekçesiyle birden fazla ülkedeki 10 kuruluş ve 17 geminin yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da 6 kuruluş ile 6 gemiyi yaptırım listesine aldığı bildirildi.

İRAN'IN İSRAİL'E SALDIRILARI

İran, 1 Ekim Salı günü akşam saatlerinde İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlatmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Saldırının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, füze saldırısının "büyük bir hata" olduğunu ve İran'ın "bunun bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti. ABD Başkanı Joe Biden​ da İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlar dahil, verilecek karşılığın neler olabileceğini G7 liderleriyle görüştüğünü açıklamıştı.