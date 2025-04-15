Harvard Üniversitesi, Beyaz Saray'a rest çekti! Trump'a boyun eğmeyen ilk üniversite oldular

Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin taleplerini reddetti. Başkan Trump ise 2,2 milyar dolarlık devlet desteğini kesti. Bununla birlikte Harvard, Trump yönetiminin baskısına karşı koyan ilk büyük ABD üniversitesi oldu. Öte yandan, ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, iklim dostu projeler için ayrılan yaklaşık 3 milyar dolarlık hibe programını da iptal ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'ne ayrılan 2,2 milyar dolarlık federal fonu dondurduğunu duyurdu. Üniversite, açıklamanın hemen öncesinde Beyaz Saray'ın taleplerini reddetmişti.

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Harvard'ın bugün yaptığı duyuru, ülkemizin en prestijli üniversitelerinde yaygın olan rahatsız edici hak sahibi olma zihniyetini güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

BEYAZ SARAY'I 'KONTROL ETMEKLE' SUÇLADILAR

ABD merkezli CNBC haber kanalının haberine göre, Beyaz Saray geçen hafta Harvard'a kampüsteki antisemitizmle mücadele etmek için tasarlandığını söylediği bir talep listesi göndermişti. Bu talepler arasında yönetim, işe alım uygulamaları ve kabul prosedürlerinde değişiklikler yer alıyordu.

Harvard, talepleri reddetti ve Beyaz Saray'ın üniversiteleri "kontrol etmeye" çalıştığını ileri sürdü.

KARŞI KOYAN İLK ÜNİVERSİTESİ

Bu sayede üniversite, Trump yönetiminin politikalarını değiştirmesi yönündeki baskıya karşı koyan ilk büyük ABD üniversitesi oldu.

Beyaz Saray'ın talep ettiği kapsamlı değişiklikler, üniversitenin faaliyetlerini dönüştürecek ve hükümete büyük miktarda kontrol alanı bırakacaktı.

Trump, geçen yıl Gazze'deki savaşa ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe karşı düzenlenen protestoların ardından önde gelen üniversiteleri Yahudi öğrencileri korumada başarısız olmakla suçladı.

BAŞKA FONLARDA İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, eski Başkan Joe Biden döneminde başlatılan iklim dostu bir programın iptali duyuruldu.

Açıklamada, yaklaşık 3 milyar dolarlık program kapsamında fon sağlanan projelerin çoğunun "çok masraflı olduğu ve bu fonların yarısından daha azının çiftçilere gittiği" savunuldu.

Tarım Bakanı Brooke Rollins de Biden yönetiminin bu programının çiftçiler için değil "yeşil yeni aldatmacayı" desteklemek için oluşturulduğunu ileri sürdü.

Trump yönetiminin kaldırdığı programda, erozyonu önleyen bitkilerin ekimi ve tarımın çevresel etkilerini en aza indirmek için bitki besinlerini yönetmek gibi projeler destekleniyordu.