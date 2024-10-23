Hasan Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğü doğrulandı!

23 Ekim 2024 20:13 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 20:15

Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve 3 hafta önce suikastla öldürülen Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğü Hizbullah tarafından doğrulandı.

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İsrail Hasan Nasrallah​'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, Hizbullah​ Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in yaklaşık üç hafta önce gerçekleştirilen bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Hasan Nasrallah​'ın potansiyel halefi olarak görülen Safiyuddin'in öldürüldüğünü Hizbullah da doğrulandı.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, 4 Ekim tarihinde Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda Safiyuddin'in öldürüldüğünü belirtmişti.

HİZBULLAH DOĞRULADI: HAŞİM SAFİYUDDİN'İN ÖLDÜ

Lübnan​'daki Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Safiyuddin'in "Siyonistlerin canice saldırısında yaşamını yitirdiği" ifade edildi.

HAŞİM SAFİYUDDİN KİM?

Haşim Safiyuddin, 1964 yılında Lübnan'ın güney bölgesindeki Sur şehrine bağlı olan Deyr Kanun en-Nehr köyünde dünyaya geldi.

1980'lerde İran’ın Kum kentine giderek dini ilimler üzerine eğitim almaya başlayan Safiyuddin, Hizbullah’ın 1982 yılında kuruluş sürecinde de aktif rol aldı. Uzun yıllar İran'da kalan Safiyuddin, Hasan Nasrallah’ın 1992’de Hizbullah liderliğini devralmasının ardından, 1994 yılında Lübnan’a geri döndü.

İran'dan dönüşünün ardından Hizbullah’ın İcra Konseyi Başkanlığı görevine getirilen Safiyuddin, Nasrallah hayatta olduğu sürece bu pozisyonu sürdürdü. Ayrıca, Safiyuddin'in, örgütün sosyal, ekonomik, iç ve dış yatırımları gibi birçok önemli konudan sorumlu olduğu bilinmektedir.