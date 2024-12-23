Hastalığının ardından hiç gitmediği ülkenin aksanıyla konuşmaya başladı hatta beden dili bile değişti

23 Aralık 2024 15:43 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:06

İngiliz Althia Bryden, evde rahatsızlandı ve eşi tarafından tepkisiz halde bulundu. Doktorlar, felç geçirdiğini söyledi. 58 yaşındaki kadın felç sonrasında uyandığında ise bir anda İngilizce'yi İtalyan aksanıyla konuşmaya başladı. Hatta zamanla İtalyanca kelimeler de söylemeye başlayınca uzmanlar, durumuna açıklık getirdi.

Althia Bryden, bir akşam evinde rahatsızlandı ve eşi tarafından bulunduğunda tepkisiz bir halde yerde yatıyordu. 58 yaşındaki İngiliz​ kadın, acil olarak hastaneye kaldırıldı​ ve 9 gün boyunca tedavi gördü. Ardından hastanede ciddi bir ameliyat geçiren Bryden'ın şahdamarının çıkarılarak ameliyat edilmesi gerekti ve 3 ay boyunca konuşamadı.

UYANDI VE İTALYAN AKSANIYLA KONUŞMAYA BAŞLADI

Bryden, yaşadıklarının ardından bir sabah uyandığında İngilizce'yi İtalyan aksanıyla konuşmaya başladı. Bu yüzden kendisine yabancılaştığını söyleyen Bryden doktorların ve hastane çalışanlarının da bu duruma şaşırdığını dile getirdi. Hiç İtalya'ya gitmemesine rağmen zaman zaman İtalyanca kelimeler de kullanmaya başladığını söyleyen Bryden, kendisinin ses tonunu da tanıyamadığını söyledi.

''BEN GİBİ HİSSETMİYORUM''

Aksanını bir türlü kontrol edemediğini söyleyen Bryden'a 'yabancı aksan sendromu' teşhisi konuldu. Bu durumu diğer insanlara anlatmanın oldukça zor olduğunu ifade eden İngiliz kadın, ''Bu yabancı aksanla kendimi ben gibi hissetmiyorum. Düşünürken bile kafamın içinde aksanımı duyabiliyorum.'' dedi.

Bir an önce eski sesinin ve aksanının geri gelmesini istediğini dile getiren Bryden, bu aksan hastalığının beden dilini bile etkilediğini söyledi.