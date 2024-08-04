Hastalıklardan 'tokat terapisiyle' kurtulacaklarını zannediyorlar! Sahte 'tıbbi' uygulama için uzmanlardan uyarı

04 Ağustos 2024 13:22 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:48

'Paida Lajin' (PL) olarak bilinen tehlikeli 'tokat terapisi' dünyanın birçok noktasına yayılınca uzmanlar devreye girdi. Tıkanıklıkların temizlenmesiyle toksinlerin vücuttan atılacağına inandırılan insanlar, kendilerine ve başkalarına tokat atarak ciddi morarma ve kanamalara neden oldular.

KENDİLERİNE YA DA BAŞKALARINA TOKAT ATIYORLAR

Sosyal medyada yayılan videolarda bu sahte 'tıbbi' uygulamaya inanan insanların kendilerine ya da başkalarına tokat attıkları görülüyor. Facebook'taki bir sayfada, inananlar morarmış vücutlarının fotoğraflarını ve başarılarını anlatan tanıklıklarını paylaşırken, yorumlarda da kendilerini tebrik edenler yer alıyor.

Çoğu takipçi Paida Lajin'i kendi evlerinde, özel olarak tokatlayarak uyguluyor, ancak takipçiler sosyal medyada konuşuyor ve ayrıca grup inzivalarına da gidiyor.

''NE KADAR TOKAT ATARSAM O KADAR İYİYİM''

Aksama sorunu yaşayan ve bu sahte iyileşme yöntemine inanmış bir kişi, "PL yöntemini uygularken, ne kadar çok yaparsam kendimi o kadar iyi hissettiğimi gördüm. İşin sırrı ısrarcılık! Kendimi iyi hissediyorum. Kalp atışlarım güçlü değil. Boynumda ve kolumda olan ağrı önemli ölçüde azaldı'' yorumunda bulunuyor.

TOKATLAMA TERAPİSİ İÇİN İNSÜLİNİ BIRAKTI, ÖLDÜ

Bir kadın ise tokatlama terapisi kampında insülin almayı bıraktı ve bu hayatının hatası oldu, kadın kısa sürede hayatını kaybetti. Sözde şifacı Hongchi Xiao, kadının hayatını kaybetmesinin ardından insan öldürme suçundan suçlu bulundu.

''İĞNEDEN KORKTUĞU İÇİN TOKAT TERAPİSİNİ DENEDİ''

Hayatını kaybeden kadının oğlu da annesinin ölümü üzerine 'yanlış umutların kurbanı' olduğunu söyledi ve şu açıklamada bulundu:

"Bu alternatif tedavinin olumlu bir etki oluşturacağına ikna olmuştu. Hayatı boyunca iğnelerden korkmuştu, bu yüzden diyabet muhtemelen yakalandığı en kötü hastalıktı. Bu yüzden alternatif tedavileri denemek konusunda çok istekliydi.''

UZMANLARDAN UYARI

Kansere yakalanan birinin tokatlanarak, kanserin vücuttan atılabileceğini düşünenlere uzmanlardan uyarılar geldi.

Uzmanlar, insanların kendilerine ve başkalarına tokat atarak ciddi morarma ve kanamalara yol açtıkları yanıltıcı sahte bir "tıbbi" uygulamadan kaçınmaları gerektiğini, böyle bir tedavinin mümkün olmadığını dile getirdiler.