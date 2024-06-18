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Hastane alevlere teslim oldu: Çok sayıda ölü var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 12:20 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 12:33

İran'ın Gilan eyaletinde bulunan bir hastanede yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında, 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Reşt kentindeki Gaem adlı özel bir hastanede yerel saatle 01.15 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve yardım ekibi gönderilirken yangın uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldü.

9 ÖLÜ, 15 YARALI

Gilan Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkanı Muhammed Tagi Aşubi yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yangının meydana geldiği esnada 250 yataklı hastanede 142 hasta bulunuyordu ve 33 hasta yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Ne yazık ki yangın sonucu 9 hasta hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı” dedi.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

118 hastanın çevre hastanelere nakledildiğini belirten Aşubi, hastaların tedavilerinin nakledildikleri hastanelerde aksamadan devam ettiğini söyledi. Yangının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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