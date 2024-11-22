Hastanede ölen adamın gözleri kayboldu! Doktorların cevabı duyanları şoke etti

22 Kasım 2024 10:55 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:15

Hindistan'ın Bihar eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Fantush Kumar adlı bir adam uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Adamın naaşının kaldırıldığı hastanede gözleri kayboldu. Aile doktorları suçlarken, suçlamaları reddeden doktorlar fareleri suçladı.

Hindistan'ın Bihar​ eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fantush Kumar adlı bir adamın Nalanda Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözleri kayboldu.

Doktorlar gözün fareler tarafından kemirildiğini ileri sürürken, aile doktorların bu açıklamasına inanmayarak polise başvurdu.

Hastane yönetimi konuyu araştırmak için bir soruşturma ekibi kurarken, olayla ilgili hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği ifade edildi.

"CESEDİN YANINDA CERRAHİ BIÇAK VARDI"

Otopsiyi yapan doktorlardan da açıklama istendiği belirtildi.

Kumar'ın yakınları yaptıkları açıklamada, "Ceset morgdan getirilirken sol gözün kayıp olduğunu ve sedyede cesedin yanında bir cerrahi bıçak bulunduğunu fark ettik. Gözün çalındığını düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Aile ihmal ve kötü niyet olduğunu öne sürüyor. Suçalamaları reddeden doktorlar gözün otopsi​ öncesi fareler tarafından kemirilmiş olabileceğini ileri sürüyor.