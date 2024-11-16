Hastanenin yenidoğan ünitesinde yangın faciası! Müdahale gecikti, alarm çalışmadı: Çok sayıda bebek hayatını kaybetti

16 Kasım 2024 12:53 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 12:59

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde yangın çıktı. Yangın sonucu çok sayıda bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşlı bakım evinde yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaşlı bakım evinde yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Uttar Pradesh​ eyaletine bağlı Jhansi'de bulunan Maharani Laxmibai Tıp Fakültesi'nde 55 bebeğin bulunduğu yenidoğan ünitesinde yangın​ çıktı. 45 bebek​ kurtarılırken, 10 bebek hayatını kaybetti.

Eyalet Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, hastanedeki aileleri ziyaret ederek nedeni henüz tespit edilemeyen yangın faciasıyla ilgili kapsamlı soruşturma sözü verdi. Pathak, "Bu trajedinin sorumlularını tespit edip sıkı bir şekilde harekete geçeceğiz. Hükümet bu zor zamanlarda ailelerin yanındadır" ifadelerine yer verdi.

MÜDAHALE GEÇİKTİ, ALARM ÇALIŞMADI

Görgü tanıkları, ekiplerin yangına müdahalesinin yaklaşık 30 dakika sonra başladığını ve tahliyenin geciktiğini belirtti. Ayrıca yangın alarmlarının çalışmadığı öğrenildi.