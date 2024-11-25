Hastaneye ölü getirilen çocuğun ardındaki korkunç gerçekler! Anne her şeyi itiraf etti

25 Kasım 2024 12:15 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 12:30

Hindistan'da dehşete düşüren olay gün yüzüne çıktı. Delhi şehrinde bir kadın, sosyal medya platformu Instagram'da tanıştığı bir adamla evlenebilmek için 5 yaşındaki kızını öldürdü.

Dünyanın en zehirli balığı ısırdı: Acısı kalbimi tekmeleyen bir fil gibiydi!

Dünyanın en zehirli balığı ısırdı: Acısı kalbimi tekmeleyen bir fil gibiydi!

Hindistan​'da 5 yaşındaki bir kız çocuğunun ölü olarak hastaneye getirilmesinin ardından korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı. Doktorlar, ilk incelemelerde kız çocuğunun boynunda boğulma​ izleri tespit etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KATİL ANNENİN İFADESİ KAN DONDURDU

Aile üyeleri tek tek sorguya alındığında anne​ cinayeti itiraf etti. İlk eşinin kendisini terk ettiğini, ardından sosyal medya platformu Instagram'da tanıştığı Rahul adında bir kişiyle evlenmek istediğini söyleyen kadın bu yüzden Delhi'ye taşındığını ifade etti.

Polis, neden kızını boğarak öldürdüğünü sorduğunda ise Instagram'da tanıştığı Rahul'un ailesinin çocuğu kabul etmediğini bu yüzden evliliği reddettiklerini söyledi. Katil annenin bir itirafı daha oldu. Bu süreçte bir akrabasının yanında yaşadığını ve çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili Ashok Vihar polis karakolunda, Bharatiya Nyaya Sanhita'nın 103. maddesi (cinayet suçu için ceza) ve 65(2). maddesi (belirli durumlarda tecavüz suçu için ceza) ile Çocukların Cinsel Suçlardan Korunması Yasası'nın (POCSO) 6. maddesi (ağırlaştırılmış cinsel saldırı suçu için ceza) kapsamında dava açıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.