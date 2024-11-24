Hatalı ölüm cenazeden döndü! Kıpırdadığını gören kişi zamansız ölümden kurtardı

24 Kasım 2024 15:05 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 15:29

Hindistan'ın batısındaki Rajasthan eyaletine bağlı Jhunjhunu'daki bir hastanede 'öldü' denilen hasta, kendi cenazesinde canlandı. Hindu ritüellerine göre yakılmak üzere olan adamın hareket ettiğini fark eden bir kişi 25 yaşındaki genci zamansız ölümden kurtardı.

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Hindistan​'da konuşma ve işitme güçlüğü çeken 25 yaşındaki Rohitash Kumar, rahatsızlanınca Rajasthan eyaletine bağlı Jhunjhunu'daki bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tüm müdahaleleri yaptıklarını fakat elektrokardiyogramda kalp atış hızının düz çizgi halinde olduğunu gördüklerinde ailesine öldüğünü açıkladılar.

Doktorlar, Kumar'a otopsi yapmadı ve onu doğrudan morga gönderdi. Ailesi, Hindu ritüellerine göre yakılmak üzere cenaze ateşine yerleştirdiğinde ise bir kişi Kumar'ın hareket ettiğini gördü ve onu zamansız ölümden kurtardı.

Görgü tanığı ETV Bharat'a yaptığı açıklamasında, ''Hepimiz şoktaydık. Öldüğü açıklandı ama oradaydı, nefes alıyordu ve yaşıyordu.'' dedi.

HASTANEYE SORUŞTURMA AÇILDI

Times of India gazetesi, ilk soruşturmada doktorların Kumar'ın 'KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) gibi bir akciğer hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden öldüğünü' bildirdiğini yazdı.

Jhunjhunu Bölge Hastanesi Başhekimi D. Singh, AFP'ye yaptığı açıklamada, bir doktorun 'gerçekten otopsi yapmadan otopsi raporunu hazırladığını ve cesedin daha sonra yakılmak üzere gönderildiğini' söyledi.

Times of India'ya konuşan Jhunjhunu bölge sorumlusu Ramavatar Meena da bu iddiayı doğruladı. Meena, otopsi raporunun 'sadece evraklara' dayandığını söyledi.

Yerel medyada BDK baş tıbbi sorumlusu Dr. Sandeep Pachar, toplum sağlığı tıbbi sorumlusu Dr. Yogesh Kumar Jakhar ve hastane tıbbi sorumlusu Dr. Navneet Meel olarak adlandırılan üç doktor, ihmal iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

'HATASIZ ÖLÜMÜ' AÇIKLANDI

Zamansız ölümden dönen Kumar, yoğun bakım ünitesine alındı fakat durumunda bir iyileşme olmadı. Bir başka hastaneye nakledilirken ise bu kez gerçekten hayatını kaybetti. Hastanede de 'bu kez hata yapmadan' öldüğü açıklandı.