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 | Berkay Alptekin

Hava durumu tahminleri riskleri ortaya çıkardı! Bu saatlerde çalışmak yasak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklama kapsamında günün belirli saatlerinde dışarıda çalışmaya yasak getirildiği duyuruldu.

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Hava durumu tahminleri riskleri ortaya çıkardı! Bu saatlerde çalışmak yasak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 11:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığıyla ilgili tahminleri ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yüksek altında çalışmanın riskli olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, 24 Temmuz Perşembe gününden 27 Temmuz Pazar'a kadar 12.00 ila 16.00 saatlerinde dışarıda sürekli çalışmanın yasaklandığı duyuruldu.

Hava durumu tahminleri riskleri ortaya çıkardı! Bu saatlerde çalışmak yasak

ÇALIŞMA SAATLERİNİ İŞ VERENLER BELİRLEYECEK

Perşembeden itibaren ve sektöründeki iş verenlerin yasağa uymak koşulu ile çalışma saatlerini belirleyebilecekleri vurgulanan açıklamada, "Erken işe başlama kapsamında, inşaat işinin bulunduğu yere agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması yapılabilir." ifadesi kullanıldı.

KKTC Meteoroloji Dairesi hafta başında Ada'daki hava sıcaklığının 22-28 Temmuz'da, iç kesimlerde 41-44, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıklamıştı.

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#tarım
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#Çalışma Yasak
#İş Güvenliği
#Dünya
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