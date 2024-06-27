Hava sıcaklıkları ekstrem seviyede! Sokaklarda günde 30 ila 40 kişi ölüyor

27 Haziran 2024 11:45 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:58

Hava sıcaklıkları arttıkça dünyanın birçok yerindeki ölümler de artıyor. Özellikle son zamanlarda Pakistan'da günde sadece 30 ila 40 kişi sokaklarda ölü olarak bulunuyor. Sadece 6 günde ölenlerin sayısı 568'e yükseldi. Bu sayı geçtiğimiz hafta 141'di.

Ülkenin güneyinde bulunan Karaçi'de sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması ve yüksek nem nedeniyle hissedilen 49 dereceye çıkarken hastanelerin acil servis birimlerindeki doktorlardan uyarılar peş peşe geldi. Dr. Imran Sarwar Sheikh, 3 günde hastaneye 267 kişinin geldiğini, 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AŞIRI HAVA SICAKLIKLARINDA HAFİF GİYİNİN

BBC'ye açıklamalarda bulunan Dr. Sheikh, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60'lı veya 70'li yaşlarındaydı, ancak 45'lerinde olanlar ve hatta 20'li yaşlarında bir çift de vardı" dedi. Hastaneye başvuranların çoğunun dışarda çalışan insanlar olduğunu söyleyen doktor, belirtiler arasında kusma, ishal ve yüksek ateş olduğunu belirtti.

Ayrıca Dr. Sheikh, aşırı hava sıcaklıkları süresince bol su içilmesi ve hafif kıyafetler giyilmesi gerektiğini belirtti.

''BİR BARDAK SU İSTEDİ, YERE YIĞILDI''

Aşırı sıcak havalardan etkilenip hastaneye ulaşamayanlar da oldu. 56 yaşındaki Wasim Ahmed, dışarıdaki 12 saatlik gece vardiyasını bitirdikten sonra kapıdan içeri girdi, bir bardak su istedi ve yere yığıldı. Kuzeninin anlattığı bu anların ardından Ahmed'in aşırı sıcaklar nedeniyle kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

SOKAKLAR ÖLÜLERLE DOLMAYA BAŞLADI

Pakistan'daki düzenli elektrik kesintileri, aşırı sıcaklarla başa çıkmayı daha da zor bir hale getiriyor. Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'nin sokaklarında 30 kişi ölü olarak bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz ay, Karaçi'nin başkenti olduğu Sindh eyaletinde 52,2 derece sıcaklık kaydedildi.

HİNDİSTAN'DA DA DURUM VAHİM

Pakistan'ın komşuları da son haftalarda aşırı ve ölümcül sıcaklıklar yaşıyor. Hindistan'da başkent Delhi "benzeri görülmemiş" bir sıcak hava dalgasına maruz kaldı. Günlük sıcaklıklar Mayıs ayından bu yana neredeyse 50 derecelere ulaştı.

Şehirdeki doktorlar daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söylüyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak bu tür aşırı hava olaylarının daha sık ve yoğun hale geldiği konusunda hemfikir.