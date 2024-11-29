Havaalanında kaos! Sadece birkaç saat arayla 2 ayrı pist kazası: 4 uçak çarpıştı

29 Kasım 2024 10:30 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:48

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Boston Logan Uluslararası Havalimanı karıştı. Sadece birkaç saat arayla 2 kaza meydana geldi, toplamda 4 uçak çarpıştı.

ABD'nin Massachusetts​ eyaletinde bulunan Boston​ Logan Uluslararası Havalimanı'nda birkaç saat arayla meydana gelen 2 ayrı uçak kazası​ nedeniyle kaotik bir ortam oluştu.

İlk kazada, Amerikan Havayolları'na ait bir jet, kapıya doğru taksi yaparken park halindeki Frontier Havayolları uçağının kanadına çarptı. Frontier uçağının hasarlı kanadının, daha büyük Amerikan uçağının kanadının altında kaldığı görüldü.

''GÜM' DİYE BİR SES GELDİ, ÇOK KORKUTUCUYDU''

Frontier yolcusu, ''Bu çok korkutucuydu. Birdenbire 'güm' diye bir ses geldi.'' dedi. Görüntüleri çeken Douglas Garcia, WCVB'ye yaptığı açıklamada, "Yani, kanadın aslında alt kısmının kırıldığını görebilirsiniz, yani daha büyük uçağın kanadı bitti ve sonra bizimki alt kısımdan çatladı." dedi.

American Airlines​ uçağı Londra Heathrow Havalimanı'ndan yeni inmişti, Frontier uçağı ise Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalanacaktı.

Her iki uçakta da yaralanan olmadığı bildirildi.

PİLOTLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu kazadan birkaç sonra ise JetBlue uçağı, Nantucket'tan Logan'a yeni inen ve kapının açılmasını bekleyen bir Cape Air uçağına çarptı. Cape Air uçağında iki pilot ve üç yolcu bulunurken, JetBlue uçağı boştu. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi fakat pilotlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazada, Cape Air uçağının ön kısmı ezildi. FAA ve çeşitli havayolları iki çarpışmayı araştırıyor.