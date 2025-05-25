Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Havaalanında yarış faciası! Araba kalabalığın içine daldı: Çok sayıda yaralı var

Polonya'nın Krosno ilçesinde yer alan Krosno Havaalanı'nda düzenlenen bir araba yarışında facia meydana geldi. Yarışa başlayan spor araçlardan biri kısa bir süre gittikten sonra kontrolü kaybederek kalabalığa daldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 16:29

Polonya'nın Krosno ilçesinde yer alan Krosno Havaalanı'ndaki bir yarış tutkunu tarafından kayda alınan şok edici bir video, yarış araçlarından birinin kontrolünü kaybederek taraftar kalabalığına daldığı anı yakaladı.

Yarışa başlayan yeşil renkli spor araç başka bir yarış aracıyla aynı anda yola çıktı, ancak birkaç saniye sonra savrulmaya başladı. Korkunç kaza Krosno Havaalanı'nda düzenlenen 400 metre yarışı sırasında meydana geldi.

Araç daha sonra sağa doğru kayarak pistle aralarında bariyer bulunmayan, ayakta duran büyük bir kalabalığın arasına daldı.

Havaalanında yarış faciası! Araba kalabalığın içine daldı: Çok sayıda yaralı var

1 AĞIR, 14 YARALI

The Mirror'ın haberine göre, korkunç kazanın saat 12 sıralarında meydana geldiğini ve olayın yerel saatle 12.20 sıralarında bildirildiğini ifade etti. Yerel haberlere göre kaza sonucu 1'i ağır, 14 kişi yaralandı. Hastanede tedavi gören kişinin bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

Yerel itfaiye servisi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Krosno bölgesi itfaiyesinden yaklaşık 30 itfaiyeci (9 yardımcı), bir araba yarışı sırasında Krosno havaalanının apronunda meydana gelen bir kazanın kurbanlarına yardım sağlıyor. PRM kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler 14 kişiye yardım sağladı." ifadelerine yer verildi.

Havaalanında yarış faciası! Araba kalabalığın içine daldı: Çok sayıda yaralı var

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bangladeş'te fil sürüsü kalabalığa daldı! 2 ölü
Filipinler'deki havalimanında dehşet anları: Araç kalabalığın arasına daldı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.