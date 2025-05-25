Havaalanında yarış faciası! Araba kalabalığın içine daldı: Çok sayıda yaralı var

Polonya'nın Krosno ilçesinde yer alan Krosno Havaalanı'nda düzenlenen bir araba yarışında facia meydana geldi. Yarışa başlayan spor araçlardan biri kısa bir süre gittikten sonra kontrolü kaybederek kalabalığa daldı.

Polonya'nın Krosno ilçesinde yer alan Krosno Havaalanı'ndaki bir yarış tutkunu tarafından kayda alınan şok edici bir video, yarış araçlarından birinin kontrolünü kaybederek taraftar kalabalığına daldığı anı yakaladı.

Yarışa başlayan yeşil renkli spor araç başka bir yarış aracıyla aynı anda yola çıktı, ancak birkaç saniye sonra savrulmaya başladı. Korkunç kaza Krosno Havaalanı'nda düzenlenen 400 metre yarışı sırasında meydana geldi.

Araç daha sonra sağa doğru kayarak pistle aralarında bariyer bulunmayan, ayakta duran büyük bir kalabalığın arasına daldı.

1 AĞIR, 14 YARALI

The Mirror'ın haberine göre, korkunç kazanın saat 12 sıralarında meydana geldiğini ve olayın yerel saatle 12.20 sıralarında bildirildiğini ifade etti. Yerel haberlere göre kaza sonucu 1'i ağır, 14 kişi yaralandı. Hastanede tedavi gören kişinin bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

Yerel itfaiye servisi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Krosno bölgesi itfaiyesinden yaklaşık 30 itfaiyeci (9 yardımcı), bir araba yarışı sırasında Krosno havaalanının apronunda meydana gelen bir kazanın kurbanlarına yardım sağlıyor. PRM kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler 14 kişiye yardım sağladı." ifadelerine yer verildi.