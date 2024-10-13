Havacılık gizemi 56 yılın ardından çözülüyor! Kayıp uçak için yeni gelişme

13 Ekim 2024 11:22 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:35

Himalayalar'da 1968 yılında kayıplara karışan, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait, 102 yolculu askeri uçağa dair yeni bir gelişme ortaya çıktı. Havacılık gizemi aradan geçen 56 yılın ardından çözülüyor...

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Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait, 102 yolculu uçak, 7 Şubat 1968'te Himalayalar üzerinde kayıplara karıştı. AN-12 uçağının kaybolması bir havacılık gizemi olarak kaldı. 2003 yılında ilk kez Güney Dakka Buzulu'nda yürüyüş yapan dağcılar, bir insan cesedinin kalıntılarıyla karşılaştı. Ceset, kayıp uçakta bulunan Hint Ordusu askeri Sepoy Beli Ram'e ait çıktı.

CESETLER BİR BİR ORTAYA ÇIKTI

4 sene sonra, 2007 yılında ise 3 ceset daha bulundu. 2018'de ise Chandrabhaga-13 zirvesindeki bir dağcılık ekibinin Dakka buzul üssünde bir ceset daha buldu. Ayrıca 2018 yılında uçağın enkazına dair parçalar ve 1 askerin daha kalıntıları bulundu.

2019 yılında ise Hindistan ordusu ve Hindistan Hava Kuvvetleri'nden oluşan ortak bir ekip arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada uçağın enkazın bulundu.

UÇAKLA KAYIPLARA KARIŞAN 4 ASKER DAHA BULUNDU

Son olarak 29 Eylül 2024'te ise Hindistan Ordusu'na bağlı kurtarma ekipleri, 4 askerin daha cesedini buldu. 4 cesetten 3'ünün kimliği tespit edilebildi. Bulunan insan kalıntıları o dönem kaybolan uçakta bulunan Malkhan Singh, Sepoy Narayan Singh ve Craftsman Thomas Cheriyan'a aitti.