Havacılık tarihinin en büyük gizeminin başına ödül kondu! Sırrı çözen zengin olacak

Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere 8 Mart 2014'te Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazının bulunması için yaklaşık 11 yıl sonra Hint Okyanusu'nda tekrar düğmeye basıldı. Kayıp uçağı bulmak için yeniden arama başlatıldı.

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, ABD ve İngiltere merkezli Ocean Infinity şirketinin uçağı aramaya yeniden başladığını belirterek, Malezya ile şirket arasındaki sözleşme detaylarının halen sonuçlandırılma aşamasında olduğunu ancak şirketin gemilerini bölgeye konuşlandırdığını ifade etti. Loke, arama çalışmalarının ne kadar süreceğine ilişkin ayrıntıların henüz müzakere edilmediğini aktardı.

"BULUNMAZSA ÜCRET YOK"

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, daha önce yaptığı açıklamada, sözleşmenin 18 aylık olduğunu ve uçağın bulunması halinde Malezya'nın şirkete 70 milyon dolar ödeyeceğini söylemişti. Loke, ayrıca enkaz "bulunmazsa ücret yok" ilkesine dayalı bir anlaşma yapıldığını, şirketin ücret alabilmesi için uçağın enkazını bulması gerektiğini vurgulamıştı.



Ocean Infinity, 2018'deki başarısız arama girişiminin ardından bu kez "uzmanların son veri analizlerine dayanarak" belirlenen 5 bin 800 kilometre karelik yeni bir alanda tarama yapacak. Şirkete ait Armada 7806 adlı gemi geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'nın Perth kentinin bin 200 mil açığına demirlemişti.

Avustralya öncülüğündeki 2014-2017 yılları arasındaki aram çalışmalarında Hint Okyanusu'nda 46 bin 300 kilometre karelik alan taranmış ancak sadece uçağa ait birkaç enkaz parçası bulanabilmişti.



