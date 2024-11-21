Havada 132 hamster firar etti! Personel günlerce aradı, uçak feribotla ülkeye döndü

21 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:57

Portekiz'de bir uçağın kargo bölümünde bulunan 132 hamster havada kutularından kaçtı. Hamsterların firari olduğu ancak uçuşun tamamlanmasıyla anlaşıldı. Personel, günlerce kaçak hayvanları aradı.

Portekiz'in Azor Adaları'na giden uçağın kargo bölümünde, kutularda bulunan 132 hamster firar etti. Hayvanlar, kutulara zarar vererek çıkmayı başardı. Hamsterlar, sansar ve kuşlarla beraber bir evcil hayvan mağazasına teslim edilmek üzere götürülüyordu ki firar ettiler. Firar ancak uçak Ponta Delgada Havalimanı'na inince anlaşılabildi. Personel, inişin ardından kutuların zarar gördüğünü, içinin ise boş olduğunu fark etti.

UÇAK FERİBOTLA GERİ DÖNDÜ

Personel 4 gün boyunca kaçak 132 hamsterı aradı. 4 günün sonunda firari 16 hamsterın da yakalanmasıyla sorun çözüldü.

Tüm hamsterlar yakalandıktan sonra, Airbus A321neo uçağı, yolcu taşımadan, “feribot uçuşu” ile Lizbon’a geri döndü.

HAMSTERLARIN ARDINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

TAP Air Portugal, uçakta hamsterların neden olduğu herhangi bir ciddi hasarın olup olmadığını kontrol etmek üzere kapsamlı bir inceleme yapacağını duyurdu.