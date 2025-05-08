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 | Berrak Arican

Havada beliren siyah halka herkesi endişelendirdi! Gerçek ortaya çıktı

ABD'nin Kansas eyaletinde, gökyüzünde görülen siyah bir halka endişeye neden oldu. Herkes siyah halkanın ne olduğunu merak ederken uzman isim bir tahminde bulundu.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 15:45

ABD'nin Kansas eyaletinde bulunan küçük bir kasabada motosikletiyle ilerleyen Frankie Camren, yolculuğu sırasında gökyüzünde asılı duran sıra dışı bir nesne fark etti. Aracını yol kenarına çekerek, telefonuyla kayda başlayan Frankie, "Neredeyse 50 yaşındayım. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." ifadelerini kullandı.

Havada beliren siyah halka herkesi endişelendirdi! Gerçek ortaya çıktı

HAVAN TOPU YÜZÜNDEN DEĞİL

Frankie, halkanın merkezinin yoğun bir şekilde karanlık olduğunu ve etrafında dumanın döndüğünü söyledi. Yakınlardan gelen bir yüksek ses olmaması nedeniyle havan topu fikrini reddeden Frankie, videoyu sosyal medyaya yükledi.

HAVA OLAYIYLA İLGİLİ DEĞİL

FOX Weather çalışanı meteorolog, Tonganoxie'de bazı kişilerin bir gün önce benzer, ancak daha küçük halkalar gördüklerini bildirdiğini söyledi. Camren, Ulusal Hava Durumu Servisi ile iletişime geçtiklerini ve bunun herhangi bir hava olayıyla ilgili olmadığını doğruladıklarını bildirdi.

Havada beliren siyah halka herkesi endişelendirdi! Gerçek ortaya çıktı

SEBEP MOTOKROS OLABİLİR

New York Post'un haberine göre, FOX Weather'dan bir meteorolog, Seattle Mariners maçındaki sahneyi görüntüledi ve ringin Lumen Field'ın karşısındaki bir motokros etkinliğinden kaynaklandığını söyledi.

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