Havada bir garip olay! Ağlayan çocuğu tuvalete kilitlediler

31 Ağustos 2024 09:04 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 09:17

Japonya'da 2 makasın kaybolması havalimanını felç etti! Onlarca uçuş iptal oldu

Japonya'da 2 makasın kaybolması havalimanını felç etti! Onlarca uçuş iptal oldu

Çin’in güneybatısındaki Guiyang kentinden Şanghay'a giden Juneyao Havayolları'na ait bir uçağın 24 Ağustos tarihli seferi sırasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Uçakta ağlayan küçük kız çocuğu, yabancı 2 kişi tarafından tuvalete kilitlendi.

Çin’in popüler sosyal medya uygulamasında paylaşılan videoda kadın yolcunun tuvalete kitlenen çocuğa "Ağlamayı bırakmadığın sürece seni dışarı çıkarmayacağız" dediği duyuldu.

Küçük kızın ağlaması durunca, videoyu çeken kadın onu kucağına alıp, "Bir daha ses çıkarırsan, geri geliriz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKANNESİNİN İZNİYLE "EĞİTMEK" İSTEDİLER

Havayolunun yaptığı açıklamada yürümeye yeni başlayan çocuğun büyükanne ve büyükbabasıyla uçtuğu, yaklaşık 3 saatlik uçuş sırasında “durmadan ağladığı” ifade edildi. Açıklamaya, 2 yolcunun büyükannesinin izniyle çocuğu "eğitmek" için tuvalete götürdüğü de eklendi.

Ancak eleştiriler artınca havayolunun müşteri hizmetleri bölümü, olay ve "mürettebatın dikkatsizliği" için özür dileyerek 2 yolcunun davranışlarını kınadı.

Videoyu internette paylaşan kadınlardan biri, amacının diğer yolcular için "rahat bir uçuş" sağlamak olduğunu söyledi.

Ancak paylaşımı kısa sürede tepkiyle karşılandı ve birçok sosyal medya kullanıcısı kadını “kalpsiz olmak” ve “çocuğa zorbalık yapmakla” suçladı. Video daha sonra silindi.