Havada çarpışan helikopterlerin enkazına 3 ay sonra ulaşıldı

23 Temmuz 2024 11:07 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:17

Japonya'da Pasifik Okyanusu'nda 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında çarpışarak denize düşen askeri helikopterlerin enkazı 3 ayın ardından bulundu.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait SH-60K tipi 2 helikopter, insansız sualtı aracıyla tespit edildi. 6 bin metre derinliğe kadar ulaşabilen insansız sualtı aracının helikopterlerin enkazına ulaşmasının ardından karaya çıkarma ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi.

İKİ HELİKOPTER ÇARPIŞARAK, DENİZE DÜŞMÜŞTÜ

Her biri 4 SDF üyesi taşıyan SH-60K tipi 2 helikopter, 20 Nisan'da Tokyo'nun yaklaşık 600 kilometre güneyindeki Torishima Adası açıklarında yapılan bir askeri tatbikat sırasında çarpışarak denize düşmüştü.

Olayın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, 7 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. SDF’den geçen ay yapılan açıklamada ise kayıp 7 kişinin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtilerek kayıpların ölü olarak kabul edildiği kaydedilmişti.