Havada çarpışan helikopterlerin enkazına 3 ay sonra ulaşıldı
Japonya'da askeri tatbikat esnasında çarpışan iki helikopter, 3 ayın ardından bulundu. Sekiz kişinin hayatını kaybettiği kazada, helikopterlerin enkazı insansız sualtı aracıyla tespit edildi.
Japonya'da Pasifik Okyanusu'nda 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında çarpışarak denize düşen askeri helikopterlerin enkazı 3 ayın ardından bulundu.
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait SH-60K tipi 2 helikopter, insansız sualtı aracıyla tespit edildi. 6 bin metre derinliğe kadar ulaşabilen insansız sualtı aracının helikopterlerin enkazına ulaşmasının ardından karaya çıkarma ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi.
İKİ HELİKOPTER ÇARPIŞARAK, DENİZE DÜŞMÜŞTÜ
Her biri 4 SDF üyesi taşıyan SH-60K tipi 2 helikopter, 20 Nisan'da Tokyo'nun yaklaşık 600 kilometre güneyindeki Torishima Adası açıklarında yapılan bir askeri tatbikat sırasında çarpışarak denize düşmüştü.
Olayın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, 7 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. SDF’den geçen ay yapılan açıklamada ise kayıp 7 kişinin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtilerek kayıpların ölü olarak kabul edildiği kaydedilmişti.