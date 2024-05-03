Havada defalarca takla atan Tesla'dan sağ çıktılar! İşte kaza anları

03 May 2024 17:12 - Güncelleme : 03 May 2024 17:23

Bir gözü aniden kör oldu hastalığını duyunca neye uğradığını şaşırdı

Bir gözü aniden kör oldu hastalığını duyunca neye uğradığını şaşırdı

Son zamanlarda en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Tesla, Çin'de ölümle sonuçlanabilecek bir kaza atlattı. Araçtaki iki kişi sağ olarak kurtuldu.

Tesla Model Y aracında bulunan iki kişi, nedeni bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı. Kaza sırasında Tesla, havada 7 kez takla atarak yere düştü.

BÜYÜK BİR FELAKETTEN DÖNÜLDÜ

Havada defalarca takla atan araçtaki iki kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.

Koltukların olduğu bölümün çökmemesi ve aracın bataryasının alev almamasıyla büyük bir felaketten dönüldüğü belirtildi.