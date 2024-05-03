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03 May 2024 17:12 - Güncelleme : 03 May 2024 17:23

Havada defalarca takla atan Tesla'dan sağ çıktılar! İşte kaza anları

Çin'de meydana gelen kaza çok ucuz atlatıldı. Tesla, havada en az 7 kez takla atarak yere düştü, araçtakiler sağ olarak kurtuldu. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri

Son zamanlarda en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Tesla, Çin'de ölümle sonuçlanabilecek bir kaza atlattı. Araçtaki iki kişi sağ olarak kurtuldu.

Tesla Model Y aracında bulunan iki kişi, nedeni bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı. Kaza sırasında Tesla, havada 7 kez takla atarak yere düştü.

Havada defalarca takla atan Tesla'dan sağ çıktılar! İşte kaza anları - 1. Resim

BÜYÜK BİR FELAKETTEN DÖNÜLDÜ

Havada defalarca takla atan araçtaki iki kişi hafif yaralı olarak kurtuldu. 

Havada defalarca takla atan Tesla'dan sağ çıktılar! İşte kaza anları - 2. Resim

Koltukların olduğu bölümün çökmemesi ve aracın bataryasının alev almamasıyla büyük bir felaketten dönüldüğü belirtildi. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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