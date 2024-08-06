Havada dehşete düşüren anlar! Uçak türbülans girdi: Çok sayıda yaralı var

06 Ağustos 2024 13:03 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:17

Brezilya'da korkutan kaza! Yolcularla dolu iki uçak çarpıştı

Brezilya'da korkutan kaza! Yolcularla dolu iki uçak çarpıştı

Kore Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Güney Kore'den Moğolistan'a uçarken şiddetli türbülansa girdi. Kore Havayolları'ndan yapılan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıp Ulan Batur’daki Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan KE197 sefer sayılı uçak, kalkıştan bir saat sonra Çin'in Tianjin Havalimanı üzerindeyken şiddetli türbülansa girdi.

YAKLAŞIK 15 SANİYE SÜRDÜ

15 saniye süren sarsıntıda 10 yolcu ve 4 mürettebat hafif yaralandı. Olay sonrası uçakta yemek servisi sonlandırıldı ve yolculardan kemerlerini bağlamaları istendi.

Yaralılara ilk müdahale, Ulan Batur’a inişin ardından Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nda hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldı.