Havada kalp krizi paniği: Pilot eşi bayıldı kaldı, hiç uçak kullanmayan kadının yaptığı ağızları açık bıraktı

09 Ekim 2024 10:55 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:18

ABD'de Las Vegas'tan Kaliforniya'ya uçan çift Eliot Alper ile eşi Yvonne Kinane Wells havada korku dolu anlar yaşadı. 78 yaşındaki pilot Alper, uçağı kullandığı sırada kalp krizi geçirdi. Eşi Wells, o anlarda zorunlu olarak hiç bilgisi olmamasına rağmen uçağın kontrolünü aldı. Hava trafik kontrolünün talimatlarını yerine getiren Wells, başarılı bir iniş gerçekleştirerek, sivil havacılık tarihine geçti.

Pilot Eliot Alper ile Yvonne Kinane-Wells çifti, Las Vegas'tan Kaliforniya'ya gitmek üzere havalandı. 78 yaşındaki Alper, uçuş sırasında bir anda fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Eşine ne olduğunu anlayamayan Wells o an tüm soğukkanlılığıyla hava trafik kontrol ile iletişime geçti ve durumu anlattı.

KULE YÖNLENDİRDİ, UÇAĞI BAŞARIYLA İNDİRDİ

Kontrol kulesi, hayatı boyunca hiç uçak kullanmamış, 69 yaşındaki Wells'e nasıl iniş yapabileceği konusunda talimatlar vermeye başladı. İkili, hava trafik tarafından en yakın havalimanına yönlendirildi. Yetkililer, Wells'e uçağı nasıl kontrol edeceğini, güvenli bir iniş için neler yapması gerektiğini anlattı.

PİLOT KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Wells, ilk kez uçak kullandığı o anlarda Kaliforniya'daki Meadows Field Havaalanı'na başarılı bir iniş yaptı. Uçak, 3350 metrelik pistin tamamını aşıp yoldan biraz saptıktan sonra güvenle durabildi.

Havalimanı iniş pistinde hazır bekleyen acil durum ekipleri pilot Alper'e acil müdahalede bulundu. Alper'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Alper'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

''KARİYERİMDE BİR İLK!''

Kern County Havaalanları Müdürü Ron Brewster, Wells'inkine benzer bir inişe daha önce hiç tanık olmadığını dile getirdi. Brewster, "Bildiğim kadarıyla benzeri görülmemiş bir durum. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim." dedi.