Havada kaos: Uçağın türbülansa girmesine sinirlendi pilotları suçlayıp kontrolü ele geçirmeye çalıştı!

05 Eylül 2024 10:35 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:58

İngiltere'den Yunanistan'a gitmek üzere havalanan uçaktaki alkollü bir yolcu, havada adeta kaosa neden oldu. Uçağın türbülansa girmesi üzerine pilotun 'çöp' olduğunu öne süren yolcu, kokpite girerek, uçağın kontrolünü ele geçireceğini söyledi. Sarhoş yolcu nedeniyle uçak Münih Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İngiltere'deki Londra Gatwick Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağı, Yunanistan'daki Kos Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı. 4 saatlik uçuş sırasında Airbus A320 uçağı, türbülansa girince sarhoş bir yolcu, pilotun 'çöp' olduğunu söyleyerek, 30 bin fit yükseklikteki uçağın kontrolünü ele geçireceğini ifade etti.

KOKPİT KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI

Kokpit kapısını açmaya çalışan yolcu ile uçuş görevlileri arasında kavga çıktı. Uçak, Münih Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Alman polisi, uçağa binerek, yolcuyu kelepçeledi ve uçaktan indirdi. Bu esnada diğer yolcular, sevinç çığlıkları atarak, polisi alkışladı.

Yolculardan biri, "Kabin ekibi harika ve çok cesurdu ancak yaşanan tüm dram çok üzücüydü" dedi.

EasyJet, acil inişin "uçakta bir yolcunun rahatsız edici davranışları" nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Havayolu şirketi The Post'a, "Güvenlik easyJet'in en büyük önceliğidir ve kabin ekibimiz, uçuşun ve diğer yolcuların güvenliğinin hiçbir zaman tehlikeye atılmamasını sağlamak için her durumda hızlı ve uygun şekilde değerlendirme ve hareket etme konusunda eğitilmiştir" açıklamasında bulundu. Şirket, "Bu tür olaylar nadir olsa da, bunları çok ciddiye alıyoruz ve uçakta taciz edici veya tehdit edici davranışlara müsamaha göstermiyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Havayolu şirketi, "Bu durum bizim kontrolümüz dışında gerçekleşmiş olsa da, yaşanan rahatsızlıktan dolayı üzgünüz" ifadelerini kullandı.