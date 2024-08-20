Havada korku dolu anlar: Pilot bayıldı, uçak acil iniş yaptı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:41
Polonya'nın Varşova şehrinden kalkarak, Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine varmak üzere havalanan uçakta korku dolu dakikalar yaşandı. Pilot, uçuş esnasında bayıldı. 225 yolculu uçak acil iniş yaptı.
Polonya'nın başkenti Varşova'dan havalanarak Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine giden uçakta pilot baygınlık geçirdi. Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta 225 yolcu bulunuyordu.
Pilotun bayılmasıyla, diğer pilot durumu acil olarak kuleye bildirdi. Uçak, Varşova'ya geri döndü.
ACİL İNİŞ YAPILDI, PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI
Yerel saatle 07.00 sıralarında Varşova Chopin Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştiren yolcu uçağının bayılan pilotu sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bir başka uçakla Larnaka'ya gönderilecek olan yolcuların bekleyişi ise sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı