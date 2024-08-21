Havada korku dolu anlar: Şiddetli türbülansta yaralananlar oldu

21 Ağustos 2024 14:53 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:20

ABD'de elektrik hatlarına çarpan uçak düştü: Ölü ve yaralı var

ABD'de elektrik hatlarına çarpan uçak düştü: Ölü ve yaralı var

İngiltere merkezli hava yolu firması Easyjet'in Yunanistan'dan kalkan uçağı, İtalya hava sahasında şiddetli türbülansa girdi. İngiltere'ye giden uçakta korku dolu anlar yaşanırken pilotlar acil iniş talebinde bulundu.

Corriere della Sera'nın haberine göre, uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçak türbülansa girdiği sırada yolculara servis yapmaya hazırlanan 2 kabin görevlisi yaralandı.

Pilotların, yaralanan kabin görevlilerine tıbbi müdahale yapılabilmesi için Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş kararı aldığı aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanmaların ciddiyeti doğrultusunda, olayı "kaza" olarak niteleyen ANSV, güvenlik soruşturması başlattı.

Gazetenin haberinde ayrıca, ANSV yetkililerinin, olayın ani gelişen bir türbülans durumundan mı yoksa radarda görülebilen ancak hafife alınan bir durum mu olduğunu tespit etmeye çalıştığı ifade edildi.

Bu arada, söz konusu uçak, Roma'ya acil iniş yaptıktan sonra yolcuların, sağlanan bir başka uçakla Roma’dan Londra’ya götürüldüğü belirtildi.