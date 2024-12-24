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Havada korkunç kaza: Yamaç paraşütçüleri çarpışıp, metrelerce yükseklikten düştüler

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
24 Aralık 2024 16:44 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:59

Avustralya'nın Sunshine Coast şehrinde havada korkunç bir kaza meydana geldi. İki yamaç paraşütçüsü çarpıştı ve 30 metre yükseklikten kum tepesine düştü. Ekipler, helikopterle arama kurtarma çalışması başlattı.

Avustralya'nın Sunshine Coast şehrinde biri kadın biri erkek yamaç paraşütü​ yapan ikili, havada korkunç bir kaza​ geçirdi. Kadın paraşütçü ile erkek paraşütçü havada çarpıştı ve her ikisi de 30 metre yükseklikten kum tepesine düştü. Paraşütçüler için Queensland Ambulans Servisi harekete geçti.

Havada korkunç kaza: Yamaç paraşütçüleri çarpışıp, metrelerce yükseklikten düştüler - 1. Resim

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ, YARA ALMADI

İkili için helikopter havalandı, arama kurtarma çalışmaları sırasında uçurumda bulundular. 50'li yaşlardaki kadının karın ve sırt bölgesinde yaralar olduğu tespit edildi. 60'lı yaşlarındaki erkek ise kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. 

Havada korkunç kaza: Yamaç paraşütçüleri çarpışıp, metrelerce yükseklikten düştüler - 2. Resim

Helikopter mürettebatı, QAS sağlık görevlisini ve LifeFlight kurtarma ekibinden bir kişiyi kadının yanına indirdi. Tedavisine, ilk yardım müdahalesini başlatan görev dışı bir Avustralya Savunma Kuvvetleri doktoru yardımcı oldu.

Havada korkunç kaza: Yamaç paraşütçüleri çarpışıp, metrelerce yükseklikten düştüler - 3. Resim

Kadının durumu stabil hale getirilerek tedavi için Sunshine Coast Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
kazayamaç paraşütü

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