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Havada şoke eden olay: Yolcu, kabin görevlisini ısırdı! Pilotlar acil iniş talep etti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
30 Temmuz 2024 17:30 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:32

ABD'de Miami'den New Jersey'in Newark şehrine gitmek üzere havalanan uçakta bir yolcu, kabin görevlisini ısırdı. Saldırgan tavırlar sergileyen yolcu, ellerinden koltuğa bağlandı. O anlar bir yolcunun kamerasına yansıdı. 

ABD'de havada yaşanan olay, duyanları şoke etti. Miami'den, Newark'a inmek üzere havalanan uçak, bir yolcu nedeniyle Orlando'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

United Airlines uçağında gerçekleşen olayda bir yolcu, kabin görevlisinin omzunu ısırdı. Saldırgan tavırlar sergileyen yolcu, bununla da kalmayıp, görevlinin üniformasını yırttı. Yolcuyu zapt etmekte zorlanan görevliye, uçaktaki diğer yolcular yardımcı olmaya çalıştı. 

Havada şoke eden olay: Yolcu, kabin görevlisini ısırdı! Pilotlar acil iniş talep etti - 1. Resim

YOLCUYU KOLTUĞA BAĞLADILAR

O anlar bir yolcunun kamerasına yansırken, saldırgan yolcunun çalışan mürettebata ve yolculara bağırdığı, hakaret ve küfür ettiği görüldü. Genç kız, saldırgan tavırları nedeniyle ellerinden, koltuğa bağladı.

Havada şoke eden olay: Yolcu, kabin görevlisini ısırdı! Pilotlar acil iniş talep etti - 2. Resim

PİLOTLAR ACİL İNİŞ TALEP ETTİ

Bu olay nedeniyle pilotlar, acil iniş talebinde bulundu, uçak Orlando'ya indi. 

United Airlines, "Uçağın Orlando'ya inmesinden sonra polisin yolcuyu uçaktan çıkardığını” bildirdi. Daha sonra da uçağın mürettebatı değiştirildi ve uçak, üç saat gecikmeyle yeniden havalandı.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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