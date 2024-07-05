Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Havada tehlikeli anlar! Suriye'de savaş uçakları az kalsın çarpışıyordu

Havada tehlikeli anlar! Suriye'de savaş uçakları az kalsın çarpışıyordu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
05 Temmuz 2024 10:21 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:29
Havada tehlikeli anlar! Suriye&#039;de savaş uçakları az kalsın çarpışıyordu

Suriye'de, ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçak ile Rus savaş uçağı az kalsın çarpışıyordu. Rusya, koalisyona ait uçağın, kendi uçaklarına tehlikeli şekilde yaklaştığını bildirdi.

Rusya, Suriye'deki ABD öncülüğünde kurulan koalisyona ait uçağın kendi savaş uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştığını bildirdi. Rus ordusundan yapılan açıklamaya göre olay, çarşamba günü Humus'ta yaşandı.

Havada tehlikeli anlar! Suriye'de savaş uçakları az kalsın çarpışıyordu - 1. Resim
Rus An-30 uçağı

RUS PİLOTUN MANEVRASI KAZAYI ÖNLEDİ

ABD öncülüğündeki koalisyona ait Typhoon savaş uçağı Rus An-30 uçağına çok fazla yaklaştı. Rus pilotun yaptığı manevra sayesinde uçakların çarpışmasının önlendiği belirtildi.

Suriye hava sahasında zaman zaman ABD'nin koalisyonuna ait İHA'lar ve Rus savaş uçakları arasında tehlikeli durumlar yaşanıyor. 

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...