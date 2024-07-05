Havada tehlikeli anlar! Suriye'de savaş uçakları az kalsın çarpışıyordu
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
05 Temmuz 2024 10:21 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:29
Suriye'de, ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçak ile Rus savaş uçağı az kalsın çarpışıyordu. Rusya, koalisyona ait uçağın, kendi uçaklarına tehlikeli şekilde yaklaştığını bildirdi.
Rusya, Suriye'deki ABD öncülüğünde kurulan koalisyona ait uçağın kendi savaş uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştığını bildirdi. Rus ordusundan yapılan açıklamaya göre olay, çarşamba günü Humus'ta yaşandı.
Rus An-30 uçağı
RUS PİLOTUN MANEVRASI KAZAYI ÖNLEDİ
ABD öncülüğündeki koalisyona ait Typhoon savaş uçağı Rus An-30 uçağına çok fazla yaklaştı. Rus pilotun yaptığı manevra sayesinde uçakların çarpışmasının önlendiği belirtildi.
Suriye hava sahasında zaman zaman ABD'nin koalisyonuna ait İHA'lar ve Rus savaş uçakları arasında tehlikeli durumlar yaşanıyor.
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri