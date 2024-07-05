Havada tehlikeli anlar! Suriye'de savaş uçakları az kalsın çarpışıyordu

05 Temmuz 2024 10:21 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:29

Rusya, Suriye'deki ABD öncülüğünde kurulan koalisyona ait uçağın kendi savaş uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştığını bildirdi. Rus ordusundan yapılan açıklamaya göre olay, çarşamba günü Humus'ta yaşandı.



Rus An-30 uçağı

RUS PİLOTUN MANEVRASI KAZAYI ÖNLEDİ

ABD öncülüğündeki koalisyona ait Typhoon savaş uçağı Rus An-30 uçağına çok fazla yaklaştı. Rus pilotun yaptığı manevra sayesinde uçakların çarpışmasının önlendiği belirtildi.

Suriye hava sahasında zaman zaman ABD'nin koalisyonuna ait İHA'lar ve Rus savaş uçakları arasında tehlikeli durumlar yaşanıyor.