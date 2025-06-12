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 | Berrak Arıcan

Havada tehlikeli yakınlaşma: Çin ve Japonya uçakları kritik mesafede karşı karşıya geldi

Çin'in askeri uçağı ve Japon donanmasına ait savaş uçağı Pasifik Okyanusu'nda tehlikeli bir şekilde yaklaştı. Çin, havadaki kritik mesafede karşı karşıya gelen uçaklardan Japonya'yı sorumlu tuttu.

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Havada tehlikeli yakınlaşma: Çin ve Japonya uçakları kritik mesafede karşı karşıya geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 15:37

Pekin yönetimi, Pasifik Okyanusu üzerinde devriye gezen Japon donanmasına ait savaş uçağı ile Çin askeri uçağının kritik mesafede karşı karşıya geldiği olaydan Japonya'yı sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin savaş uçağının ilgili deniz bölgesi ve hava sahasındaki uçuşunun uluslararası hukuka ve pratiklere uygun olduğunu savundu.

''TEHLİKELİ EYLEMLERE SON VER'' ÇAĞRISI

Japon deniz ve hava araçlarının Çin'in normal askeri faaliyetlerine yönelik yakın keşif girişimlerinin seyrüsefer ve uçuş risklerinin kökeninde yatan sebep olduğunu ifade eden Lin, Japonya'ya söz konusu tehlikeli eylemlere son verme çağrısında bulundu.

Havada tehlikeli yakınlaşma: Çin ve Japonya uçakları kritik mesafede karşı karşıya geldi

NE OLMUŞTU?

Japonya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Japon donanmasına ait savaş uçağının Pasifik Okyanusu'nda devriye gezerken Çin'e ait askeri uçakla havada burun buruna geldiğini bildirmişti.

Çin'in Şandong uçak gemisinden kalkan uçağın Japon uçağına 45 metre mesafede uçtuğu iddia edilen açıklamada, Pekin yönetimine bu tür uçuşlara son verme çağrısı yapılmıştı.

Çin Savunma Bakanlığı, hafta başında Liaoning ve Şandong uçak gemilerinin, harp filolarıyla Batı Pasifik ve çevresindeki sularda tatbikat yaptığını duyurmuştu.

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ETİKETLER
#çin
#japonya
#Pasifik Okyanusu
#diplomasi
#savaş uçağı
#askeri tatbikat
#Uçuş Gerilimi
#Dünya
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