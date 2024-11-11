Havada yangın paniği: Uçağa kuş çarpınca motor alev aldı

11 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:32

Boeing yolcu uçağı bu kez talihsiz bir olay nedeniyle gündeme geldi. Roma'dan Çin'e giden Hainan Havayolları'na havadayken çarpan kuş, motorda yangına neden oldu. 249 yolcu ve 16 mürettebatı taşıyan uçakta panik yaşandı.

Kötü şöhretli Boeing uçakları bu kez havada yaşanan yangın paniğiyle gündeme geldi. Roma'dan kalkıp Çin'e giden, 249 yolculu, 16 mürettebatlı uçağa havada kuş çarptı. Kalkıştan kısa bir süre sonra gerçekleşen talihsiz olayın ardından uçağın motoru alev aldı. Güvenlik protokollerini uygulayan pilotlar, deniz üzerinde yakıt boşalttı ardından kalkış yapılan Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na geri döndü. ACİL İNİŞ BAŞARILI İtalyan yetkililerin açıklamasına göre, acil iniş başarıyla gerçekleştirildi ve havalimanı trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmadı. Uçak, teknik incelemeye alındı. Havacılık uzmanları ise kuş çarpmalarının özellikle motorlara isabet etmesi durumunda ciddi tehlikelerin oluşabileceğini belirtti. İlgili Haberler ABD'deki kadınların Donald Trump öfkesi: Zehirli içeceklerle gözdağı videoları, 'Aqua Tofana' trend oldu Tren raylarında korkunç kaza: Lokomotif ile vagon arasında ezildi!